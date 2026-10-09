Bakan Göktaş'tan milletvekilleri Özlale ve Enginyurt hakkında suç duyurusu

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Bakan Göktaş'ın avukatı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçelerinde, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un Bakan Göktaş ve ailesine yönelik açıklamalarının gerçeğe aykırı olduğu belirtildi.

Dilekçelerde, Özlale'nin, Göktaş'ın babası Hasan Özdemir'in PHE ve PRY yatırım fonlarında toplam 830 milyon liralık işlem gerçekleştirdiğini ileri sürdüğü ve konuya ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) belgelerinin bulunduğunu iddia ettiği kaydedildi.

Yatırım fonlarında işlem gerçekleştirdiği öne sürülen Hasan Özdemir ile Bakan Göktaş'ın babasının farklı kişiler olduğu belirtilen dilekçelerde, durumun isim benzerliğinden kaynaklandığı ifade edildi.

Dilekçede, şunlar kaydedildi:

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"Müvekkilin ve ailesinin söz konusu fon işlemleriyle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Müvekkil tarafından yapılan kamuoyu açıklamasında da aile bireylerinin anılan fonlarda tek bir kuruşluk dahi işlem gerçekleştirmediği, iddia edilen işlemleri yapan kişiyle babasının T.C. numaralarının aynı olmadığı, isim benzerliği olduğu açıkça belirtilmiştir."

Bakan Göktaş ve aile bireylerinin söz konusu fonlarda herhangi bir işlem gerçekleştirmediği aktarılan dilekçelerde, iddiaların Göktaş'ın kişilik haklarını ve kamuoyu nezdindeki itibarını zedelediği bildirildi.

Cemal Enginyurt'un ise bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aynı iddiaları gündeme getirdiği ve Bakan Göktaş ile ailesini hedef alan ifadeler kullandığı belirtildi.

Dilekçelerde, milletvekillerinin açıklamalarının sermaye piyasalarına yönelik güveni de olumsuz etkileyebilecek nitelikte olduğu savunularak, haklarında "hakaret", "iftira", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme, yayma veya ele geçirme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçlarından soruşturma başlatılması talep edildi.

1 MİLYON LİRA MANEVİ TAZMİNAT

Öte yandan, Bakan Göktaş, avukatı aracılığıyla Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine sunduğu dilekçeyle Milletvekili Ümit Özlale hakkında 1 milyon lira manevi tazminat davası açtı.

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Tazminat davası dilekçesinde, Özlale'nin iddialarının gerçeğe aykırı olduğu, Bakan Göktaş'ın ve ailesinin kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı belirtildi.