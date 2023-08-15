Bakan Göktaş'tan Kalp Kalbe Programı açıklaması: Sosyal kalkınmaya önem vererek devam edeceğiz

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Hatay’ın Antakya ilçesindeki İstanbul Sanayi Odası Konteyner Kenti’nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Kalp Kalbe Programı düzenlendi. Programa, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın yanı sıra Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, milletvekilleri, kent protokol ve çok sayıda çocuk ile aileleri katıldı.

‘ÇALIŞMALARIMIZ TÜM SAHA EKİBİMİZLE DEVAM EDİYOR’

Programda konuşan Bakan Göktaş, depremin ardından yaraların birlikte sarıldığını kaydetti. Uygulamaya koydukları Kalp Kalbe Programı ile ilgili bilgi veren Bakan Göktaş, "Bu program ile çocuklarımız ve gençlerimizin daha fazla sosyal, akademik, sanatsal ve sportif aktiviteyle desteklenmelerini sağlayarak hayatlarının bundan sonraki aşamalarında da güçlü bireyler olmalarını hedefliyoruz. 11 ilde geçici barınma merkezlerindeki çocuk ve gençlerimizin her anını dolu dolu geçirmeleri, bu süreci sağlıklı şekilde tamamlamaları için var gücümüzle çalışıyoruz. Çocukların yaş gelişimine uygun, özellikle 14-18 yaş arası gençlerin ilgi alanlarını ve temel gelişimsel ihtiyaçlarını dikkate alarak hobi atölyeleri ve etkinlik alanları hayata geçirdik. Gayemiz, gençlerin bu alanlarda yetenek ve hayallerini keşfederek, ülkesi için fayda sağlayacak bir insan olmak için kendilerine yol belirlemeleri. Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Çalışmalarımız tüm saha ekibimizle 11 ilde eş zamanlı olarak devam ediyor. Bugüne kadar temel ihtiyaçların giderilmesi için yürüttüğümüz çalışmalara bundan sonraki süreçte de sosyal kalkınmaya önem vererek devam edeceğiz” dedi.

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Bakan Göktaş daha sonra Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) başarı gösteren öğrencilere hediyeler verdi.

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Konuşmaların ardından programa katılan çocuklar, kurulan stantlarda oyunlar oynadı, sportif faaliyetlere katıldı, bilimsel atölyelerden bilgi aldı. Çocuklara yiyecek ve içecekler de ikram edildi.