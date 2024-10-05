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Bakan Göktaş'tan İstanbul'da öldürülen İkbal ve Ayşenur'un ailelerine taziye ziyareti

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#Mahinur Özdemir Göktaş#Ayşenur Halil#Taziye
Bakan Göktaştan İstanbulda öldürülen İkbal ve Ayşenurun ailelerine taziye ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2024 20:37

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Semih Çelik'in öldürdüğü Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'in ailelerini ziyaret ederek başsağlığı dileklerinde bulundu.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Edirnekapı'da surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik'in intihar etmeden önce Eyüpsultan ve Fatih'te öldürdüğü Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'in ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Göktaş'a ziyareti sırasında İstanbul Valisi Davut Gül eşlik etti. İlk olarak Ayşenur Halil'in, ardından İkbal Uzuner'in Eyüpsultan'daki evine giden Göktaş, ailelerin yanında olduklarını vurgulayarak başsağlığı dileklerini iletti.

Bakan Göktaş, dün sosyal paylaşım sitesinden olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "İki genç kızımızın vahşice katledilmesi hepimizin ciğerini yaktı. Bakanlık olarak kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini bu coğrafyadan kazımak için mücadelemizi amasız, fakatsız, sıfır tolerans ilkesiyle kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu mücadelede yalnız olmadığımızı biliyoruz. Bugün ciğeri yanan herkes bizim yol arkadaşımızdır. Şiddetin yanında şiddeti doğuran sebepleri de ortadan kaldırmak ve kadın cinayetlerini engellemek için ilgili tüm kuruluşlarla iş birliği içinde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri tarafından iki aileye de psikososyal destek verilmeye başlandığı öğrenildi.

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#Mahinur Özdemir Göktaş#Ayşenur Halil#Taziye

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