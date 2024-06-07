Bakan Göktaş'tan 'Engelsiz İletişim Merkezi' açıklaması: 98 bin 319 çağrıya çeviri desteği sağlandı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 7 Haziran Türk İşaret Dili Bayramı kapsamında yaptığı yazılı açıklamada, engelli bireylerin hizmetlere erişimleri için gerekli dijital dönüşüm ve engelsiz iletişim çalışmalarını yürüttüklerini belirtti. İşitme engelli vatandaşların kamuda, özel sektörde ve sosyal hayatlarında iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Ailem Engelsiz İletişim Merkezi'ni kurduklarını belirten Göktaş, "Türk işaret dilini kullanan herkes için ortak bir iletişim merkezi haline dönüşen iletişim merkezimize hem bakanlığımızın internet sitesi, hem de mobil uygulama üzerinden erişilebiliyor. Vatandaşlarımız tek tuşla Türk işaret dili tercümanlarına ulaşılabiliyor. İletişim merkezimiz bugün 18 bin 684 kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılıyor. Günde ortalama 150 çağrıya alışverişten aile içi iletişime, öğretmen veli görüşmesinden hasta doktor iletişimine kadar birçok konuda çeviri hizmeti sağlıyoruz. Yaklaşık 2 yıldır hizmet veren merkezimizde bugüne kadar Türk işaret dili çevirmenlerimiz tarafından 98 bin 319 çağrıya çeviri desteği sağlandı. Ailem Engelsiz İletişim Merkezimizin sunduğu hizmetlerle, Türk işaret dili kullanan bütün işitme engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Göktaş, Ailem Engelsiz İletişim Merkezi dışında, bakanlık merkez ve taşra teşkilatında 52 ilde toplam 77 Türk işaret dili tercümanıyla hizmet verdiklerini belirterek, tercümanların son 3 yılda, tapu, belediye, valilik, noter, banka, sağlık gibi alanlarda işitme engellilere yaklaşık 6 bin 871 çeviri hizmeti sağladığını açıkladı.

'150 ÜLKEDEN 4,5 MİLYONDAN FAZLA ERİŞİM SAĞLANDI'

Dünya dilleri arasında doğal bir dil olarak kabul edilen Türk işaret dilinin yapısal ve pragmatik özelliklerinin derlenerek kayıtlı hale getirilebilmesi ve bir derlemin oluşturulması amacıyla 2015-2017 yılları arasında Türk İşaret Dili Araştırma Projesi'nin yürütüldüğünü aktaran Göktaş, proje kapsamında 2 bin sözcükten oluşan Güncel Türk İşaret Dili Sözlüğü'nün oluşturulduğunu kaydetti. Bakan Göktaş, video tabanlı olarak çevrim içi ortamda tasarlanan sözlük içeriklerinin Türk işaret dili ve Türkçe olarak sunulduğunu belirterek, "Sözlüğün kullanıcı kitlesi arasında işitme engelli öğrenciler, Türk işaret dilini öğrenmek isteyenler, tercümanlar, özel eğitim öğretmenleri ve araştırmacılar yer alıyor. Bakanlığımızın Türk işaret dilini öğrenmek isteyenler, işitme engelliler okullarında öğrenim gören öğrenciler, Türk işaret dili eğitimi veren eğitimciler için hazırladığı Güncel Türk İşaret Dili (TİD) Sözlüğü'ne 2017’den bu yana 150 ülkeden 4,5 milyondan fazla erişim sağlandı" dedi.

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İngilizce çevirisi de olan sözlükte kullanıcıların öğrenmek istediği işareti, Türkçe sözcükler ya da işaretin görsel özellikleri ile bulabildiğini kaydeden Göktaş, örnek videolar yardımıyla kullanıcıların ilgili sözcüğün cümle içindeki kullanımı hakkında bilgi edinebildiğini ifade etti.