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Bakan Göktaş'tan 'engellilere ÖTV'siz araç' açıklaması: Suistimale seyirci kalamayız

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#Mahinur Özdemir Göktaş#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#ÖTV'siz Araç
Bakan Göktaştan engellilere ÖTVsiz araç açıklaması: Suistimale seyirci kalamayız
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 12:03

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğurganlık oranındaki düşüşün önüne geçmek için doğum izinlerinin artırılmasından, kreş ve bakım süreçlerinin desteklenmesine ve esnek ve uzaktan çalışma gibi birçok alternatifi ele aldıklarını belirtti. Göktaş, “Bu konudaki politikalarımızı yeni kurduğumuz Aile ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığı çatısı altında çok yönlü olarak sürdüreceğiz” dedi. Engellilere yönelik ÖTV’siz araç düzenlemesi ile ilgili de konuşan Göktaş "Desteklerin suistimaline seyirci kalamayız" ifadesini kullandı.

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Beştepe’de yapılan Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Göktaş, unları söyledi:

YENİ MODELLER ÜZEİRNDE ÇALIŞIYORUZ

“Doğurganlık oranındaki düşüş ve nüfus riskleri konusunda dünyada da benzer kaygıların yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. Dünyadaki örnekleri inceliyor, politikalarımızı çok katmanlı olarak geniş bir perspektifle oluşturmaya çalışıyoruz. Doğum izinlerinin artırılmasından, kreş ve bakım süreçlerinin desteklenmesine ve esnek ve uzaktan çalışma gibi birçok alternatifi ele alıyoruz. Ülke kalkınmasına ve kadın istihdamının arttırılmasına da katkı sağlayacak yeni modeller için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hayata geçireceğimiz yeni modellerle kadınların ev ve iş hayatı arasında tercih yapma zorunluluklarını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bu konudaki politikalarımızı yeni kurduğumuz Aile ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığı çatısı altında çok yönlü olarak sürdürmeye devam edeceğiz.”

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ÖTV'SİZ ARAÇTA SUİSTİMALE SEYİRCİ KALAMAYIZ

Bakan Göktaş, engellilere yönelik ÖTV’siz araç düzenlemesine yönelik engellilerin bu konuda kazanılmış haklarının suiistimal edilmesinin tüm kamuoyunda rahatsızlık oluşturduğunu vurguladı. Bununla ilgili engellilerden çok sayıda şikayet ve ihbar aldıklarını belirten Göktaş, konuyla ilgili yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti. “Engellilere yönelik desteklerin, avantajların suiistimaline seyirci kalamayız” diyen Bakan Göktaş, “Engelli vatandaşlarımızı mağdur edecek herhangi bir düzenlemeyi asla hayata geçirmeyiz. Engelli vatandaşlarımızın araç alımlarında herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları ve bu haklarını kullanmaktan mahrum kalmamaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” açıklamasını yaptı.

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#Mahinur Özdemir Göktaş#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#ÖTV'siz Araç

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