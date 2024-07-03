Bakan Göktaş'tan 'engellilere ÖTV'siz araç' açıklaması: Suistimale seyirci kalamayız

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Beştepe’de yapılan Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Göktaş, unları söyledi:

YENİ MODELLER ÜZEİRNDE ÇALIŞIYORUZ

“Doğurganlık oranındaki düşüş ve nüfus riskleri konusunda dünyada da benzer kaygıların yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. Dünyadaki örnekleri inceliyor, politikalarımızı çok katmanlı olarak geniş bir perspektifle oluşturmaya çalışıyoruz. Doğum izinlerinin artırılmasından, kreş ve bakım süreçlerinin desteklenmesine ve esnek ve uzaktan çalışma gibi birçok alternatifi ele alıyoruz. Ülke kalkınmasına ve kadın istihdamının arttırılmasına da katkı sağlayacak yeni modeller için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hayata geçireceğimiz yeni modellerle kadınların ev ve iş hayatı arasında tercih yapma zorunluluklarını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bu konudaki politikalarımızı yeni kurduğumuz Aile ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığı çatısı altında çok yönlü olarak sürdürmeye devam edeceğiz.”

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ÖTV'SİZ ARAÇTA SUİSTİMALE SEYİRCİ KALAMAYIZ

Bakan Göktaş, engellilere yönelik ÖTV’siz araç düzenlemesine yönelik engellilerin bu konuda kazanılmış haklarının suiistimal edilmesinin tüm kamuoyunda rahatsızlık oluşturduğunu vurguladı. Bununla ilgili engellilerden çok sayıda şikayet ve ihbar aldıklarını belirten Göktaş, konuyla ilgili yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti. “Engellilere yönelik desteklerin, avantajların suiistimaline seyirci kalamayız” diyen Bakan Göktaş, “Engelli vatandaşlarımızı mağdur edecek herhangi bir düzenlemeyi asla hayata geçirmeyiz. Engelli vatandaşlarımızın araç alımlarında herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları ve bu haklarını kullanmaktan mahrum kalmamaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” açıklamasını yaptı.