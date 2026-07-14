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Bakan Göktaş'tan çocuk koruma kanun teklifi açıklaması: Yeni mekanizmalar hayata geçiriliyor

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#Çocuk Koruma#Dijital Riskler#Mahinur Özdemir Göktaş
Bakan Göktaştan çocuk koruma kanun teklifi açıklaması: Yeni mekanizmalar hayata geçiriliyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 14:18

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM’ye sunulan kanun teklifiyle suça sürüklenen çocukların korunmasına yönelik tedbirlerin güçlendirileceğini; dijital risklerden bağımlılıkla mücadeleye kadar pek çok alanda yeni yönlendirme mekanizmalarının kurulacağını açıkladı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından, suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığına sunulmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Göktaştan çocuk koruma kanun teklifi açıklaması: Yeni mekanizmalar hayata geçiriliyor

Teklifin sunulmasından büyük memnuniyet duyduğunu aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

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"Teklifle, çocuklarımızın korunmasına yönelik koruyucu ve destekleyici tedbirler güçlendirilirken dijital risklerden bağımlılıkla mücadeleye, sosyal hizmetlerden çevre bilincinin geliştirilmesine kadar birçok alanda yeni yönlendirme mekanizmaları hayata geçiriliyor. Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki tüm tedbirlerin merkezde ve taşrada daha etkin, bütüncül ve koordineli şekilde uygulanmasını sağlayacak yeni mekanizmalar oluşturuluyor."

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Bakan Göktaştan çocuk koruma kanun teklifi açıklaması: Yeni mekanizmalar hayata geçiriliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, çocukların suçtan korunmasını ve toplumsal güvenliğin güçlendirilmesini sağlayacak caydırıcı düzenlemelerin de getirildiğini belirterek, "Çocuklarımızın güvenli, sağlıklı ve güçlü bir geleceğe hazırlanması için yürüttüğümüz çalışmalara önemli katkı sağlayacak bu teklifin hazırlanmasında emeği geçen başta TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu olmak üzere AK Parti Grubumuza, kıymetli milletvekillerimize, ilgili kurumlarımıza ve akademisyenlerimize teşekkür ediyorum. Kanun teklifimizin ülkemize, milletimize ve geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

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#Çocuk Koruma#Dijital Riskler#Mahinur Özdemir Göktaş

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