Bakan Göktaş'tan BM'de İsrail protestosu! Salonu terk etti

Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2026 19:46

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonunun (KSK) 70’inci Oturumu kapsamında katıldığı toplantıda, İsrail Sosyal Eşitlik ve Kadının Statüsünü Güçlendirme Bakanı May Golan'ın söz aldığı sırada salonu terk etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, New York’ta düzenlenen KSK 70’inci Oturumu marjında gerçekleştirilen “Kadın ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet” konulu toplantıya katıldı.

BM Genel Kurulu salonunda Bakanlığın yürüttüğü çalışmalar ve hizmetleri katılımcı ülkelerle paylaşan Bakan Göktaş, konuşmasının ardından söz alan İsrail Sosyal Eşitlik ve Kadının Statüsünü Güçlendirme Bakanı Golan'ın konuşmasına başlaması üzerine toplantı salonundan ayrıldı.

Bakan Göktaş’ın yanı sıra bazı ülke temsilcilerinin de tepki göstererek salonu terk ettiği görüldü.

