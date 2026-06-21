Bakan Göktaş'tan Aile ve Gençlik Fonu paylaşımı: Ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz

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Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, gençleri hayallerindeki yuvayı kurarken desteklemekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Özellikle Aile ve Nüfus On Yılı'nda desteklerin hayati önemde olduğunu vurgulayan Göktaş, "Fakat mesele sadece teşvikler değil. Bugün dijital dünyada aileyi 'özgürlüğün sonu' gibi gösteren yaklaşımların aksine, biliyoruz ki insanın en huzur bulduğu yer ailesinin yanıdır. Bu geleneği yaşatmak ve sevgiyle çoğalan bir toplum inşa etmek bizim için memleket meselesidir. Bizi ayakta tutan ailemizdir." değerlendirmesinde bulundu.

"ÇOCUK SAHİBİ OLMAK DA ÖZGÜRLÜĞÜN SONU GİBİ ANLATILIYOR"

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Bakan Göktaş, vatandaşlara aile ve gençlik fonu teşviklerini anlattığı bir anın da yer aldığı videoda, şunları kaydetti:

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"Sokakta gençlerimizle tamamen tesadüfen gelişen sohbetimiz milyonlarca kişi tarafından izlendi. Aile ve Gençlik Fonu'muz ciddi de teveccüh gördü ama çocuk sahibi olmayı, evlenme oranını sadece teşviklerle artıramayız. Evet, bizim evlenmek, çocuk sahibi olmak isteyen gençlerimiz için çok önemli teşviklerimiz var. Desteklerimizi artırmaya da devam ediyoruz ama yetmez çünkü aile olmak bir kültür meselesidir. Sadece maddiyat meselesi değildir, öyle olsaydı ekonomik refahın arttığı ülkelerde çocuk oranı düşmezdi.

Dizilerde, sosyal medyada aile kurmak yük gibi. Çocuk sahibi olmak da özgürlüğün sonu gibi anlatılıyor. Yalnız yaşamak ve sadece kendine odaklanmak daha özgür, daha modern ve daha rahat olarak sunuluyor. Halbuki neredeyse her 4 kişiden 3'ü kendisini en çok ailesinin mutlu ettiğini ifade ediyor. Toplum dediğimiz şey aileyle güçlenen, geleceğini aileyle kuran bir yapı. Ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz ama aynı zamanda aileyi değersizleştiren kültüre karşı da güçlü bir sosyal bilinç oluşturmak zorundayız. Bakın bu mesele milli güvenliğimiz açısından çok önemli. Aile değerlerini kaybeden Türkiye'nin sorunlarıyla hepimiz mücadele edeceğiz. Çünkü bu mesele bir beka meselesi."