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Bakan Göktaş'tan Aile ve Gençlik Fonu açıklaması: 150 bin lira kredi desteği sunulacak

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#Mahinur Özdemir Göktaş#Aile Ve Gençlik Fonu#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Bakan Göktaştan Aile ve Gençlik Fonu açıklaması: 150 bin lira kredi desteği sunulacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2024 11:58

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu’na başvuru süreci çalışmalarını ve hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, “Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak” dedi.

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Bakan Göktaş, Kabine toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

DEPREM BÖLGESİNDE BAŞLAYACAK

“Bakanlık olarak başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıklarını tamamladık. Hazine ve Maliye Bakanlığının yönetmelik hazırlıkları sürüyor. Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Bu fonla Türkiye’nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız. Gençlerimizi, evlilik süreçlerinde destekleyecek, onları sosyal risklerden korumaya yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti sunacağız. Fonun ilk uygulamasını deprem bölgesinden başlatacağız. İlerleyen süreçte ise tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye’de yaygınlaştıracağız.”

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“YARDIM TALEPLERİ 4 DAKİKA İÇİNDE ULAŞIYOR”

“4.4 milyon vatandaşı sosyal yardımlara muhtaç ettiler” iddialarına da değinen Bakan Göktaş, “Bu iddialar tamamen gerçek dışıdır. Sosyal yardımlardan faydalananların yüzde 82’si çalışamayacak durumda olan vatandaşlar. Afet ve acil durumların ortaya çıkardığı olumsuz etkileri azaltmayı amaçlayan tek seferlik yardımlar da bu rakamın içinde yer alıyor. Yardım talepleri 4 dakika içerisinde sistem üzerinden bize ulaşıyor. Daha önce bu süre 30 günü buluyordu” diye konuştu.

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#Mahinur Özdemir Göktaş#Aile Ve Gençlik Fonu#Hazine Ve Maliye Bakanlığı

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