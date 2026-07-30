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Bakan Göktaş’tan "Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri 2026" paylaşımı

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#RTÜK Teşvikleri#Aile Ve Çocuk Dostu#Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Bakan Göktaş’tan Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri 2026 paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 20:02

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri 2026" için paylaşım yaptı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bakanlığımız ve RTÜK iş birliğiyle düzenlediğimiz Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri 2026 için başvurular başladı. Aile ve Nüfus On Yılı’nda aileyi güçlendiren, çocuklarımızın gelişimini destekleyen, milli ve manevi değerlerimizi ekranlara taşıyan yapımları önemsiyoruz. Bu anlayışı paylaşan tüm kıymetli yapımcılarımızı başvuru yapmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri 2026 için, son başvuru tarihinin 30 Eylül 2026 tarihine kadar yapılabilecek. Başvurular https://ailevecocukdostu.rtuk.gov.tr sitesi üzerinden yapılabilecek.

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#RTÜK Teşvikleri#Aile Ve Çocuk Dostu#Sosyal Hizmetler Bakanlığı

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