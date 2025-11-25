×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Göktaş'tan 25 Kasım mesajı: Kadına karşı şiddetin karşısındayız

Güncelleme Tarihi:

#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Mahinur Özdemir#25 Kasım
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2025 09:51

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle bir kez daha ifade ediyoruz. Bugün ve her gün kadına karşı şiddetin karşısında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz" dedi.

Haberin Devamı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Göktaş, "Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, 'Dur' demektir. Bu yüzden 'İşareti farket' diyoruz. Şiddetin hiçbir bahanesi olamaz ve hiçbir şekli kabul edilemez. Bu bilinçle, devletimizin bütün kurumlarıyla birlikte kadınların her zaman yanındayız. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle bir kez daha ifade ediyoruz. Bugün ve her gün kadına karşı şiddetin karşısında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz" dedi. 

Gözden KaçmasınOkulda profiterol yiyen öğrenciler hastanelik olduOkulda profiterol yiyen öğrenciler hastanelik olduHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Mahinur Özdemir#25 Kasım

BAKMADAN GEÇME!