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Bakan Göktaş: Tüm medya kuruluşlarımızı sorumlu davranmaya davet ediyoruz

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#Mahinur Özdemir Göktaş#Medya Kuruluşları#RTÜK
Bakan Göktaş: Tüm medya kuruluşlarımızı sorumlu davranmaya davet ediyoruz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2023 18:09

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Toplumun geneline hitap eden medya içeriklerinin özellikle aile, çocuk ve gençlerimiz üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkilerin önlenmesi hususunda bir kere daha tüm medya kuruluşlarımızı gerekli hassasiyeti göstermeye ve sorumlu davranmaya davet ediyorum" açıklamasını yaptı.

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Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün akşam televizyon ekranlarında yayınlanan 'Sakla Beni' isimli dizide yer alan bir bölümde çocukların psikolojik iyilik hallerini gözetmeyen sahnelere yer verilmiştir. Söz konusu sahnelerin çocuğa yönelik ihmal ve istismar şüphesi uyandırabileceği ve bu kapsamda RTÜK uzmanları tarafından değerlendirilmesi yönündeki talebimiz ise dizi henüz yayınlanmadan 23/10/2023 tarihinde RTÜK’e iletilmiştir. Çocuklarımızı her türlü ihmal, şiddet, istismardan koruma noktasında medyayı önemli paydaşlarımızdan biri olarak gördüğümüzü her fırsatta ifade ederken böyle bir senaryoda çocuklarımızın kullanılmış olması kesinlikle tasvip etmediğimiz ve kabul etmeyeceğimiz bir durumdur. Toplumun geneline hitap eden medya içeriklerinin özellikle aile, çocuk ve gençlerimiz üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkilerin önlenmesi hususunda bir kere daha tüm medya kuruluşlarımızı gerekli hassasiyeti göstermeye ve sorumlu davranmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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#Mahinur Özdemir Göktaş#Medya Kuruluşları#RTÜK

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