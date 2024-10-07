Bakan Göktaş: Şiddete taviz yok

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Bakan Göktaş, dün Ankara’da TÜGVA 8’inci Teşkilat Eğitim Kampı’nın kapanışına katıldı. Özellikle kız çocuklarının geleceğini ilgilendiren her konuya büyük bir hassasiyetle eğildiklerini aktaran Göktaş, kadına yönelik şiddetin, herkesi derinden etkileyen bir sorun olduğuna dikkat çekti: “Bu sorunla mücadelemizi, sıfır tolerans ilkesi doğrultusunda büyük bir kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bakanlık olarak kadının yaşama, sağlık, güvenlik ve özgürlük gibi temel haklarını ihlal eden şiddet karşısında duruşumuzdan asla taviz vermedik. Bugünden sonra da hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kanunu ile bu konuda dünyada eşi benzeri az bulunan hukuki bir düzenlemeye sahibiz. Şiddetin karanlık gölgesini kadınların üzerinden kaldıracağız. Bu vesileyle bir kez daha Ayşenur ve İkbal için Allah’tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine baş sağlığı diliyorum” diye konuştu.

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BAKAN YERLİKAYA’YA İSTANBUL BRİFİNGİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Kadınlara şiddet uygulamaya kalkanlara, onların huzuruna kast edenlere rahat nefes aldırmayacağız” dedi.

Bakan Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret edip son olaylarla ilgili brifing aldığını belirterek şu mesajı paylaştı: “Ülkemizin huzurunun temeli kadın temel hak ve özgürlüklerinden, kadına şiddete sıfır toleranstan geçer. Kadınlara şiddet uygulamaya kalkanlara rahat nefes aldırmayacağız. 2024’ün ilk yarısında İstanbul Emniyetimize katılan personel ve araç takviyesi sonrası İstanbul’da; personel sayımızı 7 bin artırdık. Gündüz ve gece ekip sayımızı iki katına çıkardık. Yine bu dönem İstanbul emniyetimize 2 bin 380 personel ve 174 araç daha verdik. Vahşi bir cinayete kurban giden Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner kızlarımıza Allah’tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Beyoğlu’nda iki şahıs tarafından taciz edilen kızımıza da geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.”