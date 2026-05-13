Bakan Göktaş: Selden etkilenenler için 30 milyon lira kaynak aktardık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Şanlıurfa ve Samsun'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Bu kapsamda, afetten etkilenen vatandaşlarımızın ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, her iki ilimizde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 30 milyon lira tutarında kaynak aktardık. SYDV ekiplerimiz; saha incelemesi, hane ziyaretleri ve hasar tespit çalışmalarını ilgili kurumlarla koordine içinde yürütmeye devam ediyor. Psikososyal destek ekiplerimiz ile ilk andan itibaren sahadayız. Afetten etkilenen vatandaşlarımıza psikososyal destek hizmeti veriyoruz. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun” ifadelerine yer verdi.