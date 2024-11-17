Bakan Göktaş: Selçuk'ta çocuklarını kaybeden annemizin acısını paylaşıyorum

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AK Parti Çeşme 7’nci Olağan İlçe Kongresi Çakabey Kültür Merkezi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla yapıldı. Mevcut ilçe başkanı Pınar Ayyıldız Özen'in tek aday olduğu kongreye; Bakan Göktaş'ın yanı sıra AK Parti İzmir milletvekilleri Şebnem Bursalı ve Mehmet Ali Çelebi, Nevşehir Milletvekili ve İzmir İl Koordinatörü Emre Çalışkan, AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve partililer katıldı. Divan Kurulu Başkanlığı'na AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Rahmi Taştan'ın seçildiği kongre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı ile başladı.

Ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir konuşma yaptı. AK Parti'nin 23 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin gönlünden doğmuş, hizmet ve eser siyasetiyle halkın teveccühüne mazhar olmuş bir hareket olarak yola çıktığını belirten Bakan Göktaş, "Partimizin kurulduğu günden bugüne kadar, milli iradeyi her zaman baş tacı yaptık. Türkiye'nin demokrasisini güçlendirmek, ekonomisini büyütmek ve sosyal adaleti sağlamak için reformlar gerçekleştirdik. Şimdi ise Türkiye'nin en güçlü partisi olarak, geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa etmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

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'İZMİR'DE 6 BİN 843 ÇOCUĞUMUZUN SAĞLIKLI GELİŞİMİNE KATKI SUNUYORUZ'

Son 23 yılda, Türkiye'nin dört bir yanında insanı merkeze alan bir anlayışla kalkınmayı destekleyen projeler hayata geçirdiklerine dikkat çeken Bakan Göktaş, "Ülkemizi, sosyal hizmetlerle güçlendirdik ve her yaştan vatandaşımızın ihtiyacına uygun çözüm önerileri geliştirdik. Tarihimizde çok önemli bir yeri olan İzmir’imiz; tarımı, sanayisi ve turizmiyle ülkemizin kalkınmasına son derece büyük katkılar sağlayan çok özel bir şehrimiz. Bu kapsamda, 23 yıl boyunca 81 ilimizde olduğu gibi İzmir'e de pek çok hizmet kazandırdık. Bu süre zarfında şehrimize 449 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımların yaklaşık 28,3 milyar lirası ise aile ve sosyal hizmetler alanında yapılan yatırım ve desteklerden oluşuyor. Bu kapsamda İzmir'e 15 sosyal hizmet merkezimizde tüm hizmetlerimizi tek çatı altında ulaşılabilir kıldık. Aile Sosyal Destek Programımız ile 2017 yılından bu yana 316 bin 262 haneye destek olduk. Bugün İzmir'de Sosyal ve Ekonomik Destek Programıyla aile bütünlüğünü koruyarak 6 bin 843 çocuğumuzun sağlıklı gelişimine katkı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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'SELÇUK'TA YAŞANAN OLAYIN ÜZÜNTÜSÜNÜ BİR ANNE OLARAK YÜREĞİMDE TAŞIYORUM'

Bakanlık olarak yaklaşımlarının anne, baba ve evlatlarının bir arada olmasına ve evlatların aile şefkatinde büyümesine yönelik olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, şunları söyledi:

"Fakat bazen bu yöndeki bütün çabalarımıza ve desteklerimize rağmen, maalesef çok üzücü, acı olaylar yaşanabiliyor. Biz çocuklarımızın üstün yararını gözeterek, her vakayı kendi özelinde değerlendirerek ele alıyoruz. Ancak bazen anne veya babası ile çok güçlü duygusal bağları olan çocuklarımız için kurum bakımı kararı vermek, evlatları ailelerinden ayırmak çok zor olabiliyor. Aynen yaşadığımız son acı olayda olduğu gibi. Nitekim Selçuk'ta yaşanan olaya ilişkin anne ile görüştüğümde şunu ifade etti; 'Evlatlarım beni hayata bağlayan tek şeydi. Anneme bile emanet etmek istemezdim evlatlarımı'. Bu olayın üzüntüsünü bir anne olarak halen yüreğimde taşıyorum. Annemizin acısını paylaşıyorum. Bakanlık olarak yanında olmaya devam edeceğiz."

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'İZMİR'DE BULUNAN 57 KADIN KOOPERATİFİYLE GİRİŞİMCİ OLMALARINA DESTEK OLUYORUZ'

İzmir'de ev tipi bakım modeliyle hizmet verilen 52 çocuk evi, 1 çocuk evleri sitesi ve 3 çocuk koruma ilk müdahale ve değerlendirme biriminde 647 çocuğa koruma ve bakım hizmeti sunduklarına dikkat çeken Bakan Göktaş, "471 koruyucu ailemizle 523 çocuğumuzu sıcak bir yuvalara kavuşturduk. İzmir'de bulunan 57 kadın kooperatifiyle kadınların başarılı birer girişimci olmalarına destek oluyoruz. Ayrıca şehrimizde bulunan 31 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız aracılığıyla ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasına önem veriyoruz. Bu hizmetimizden de 19 bin 350 vatandaşımız faydalanıyor. 1 bakım ve rehabilitasyon merkezimiz, 5 umut evi ve 16 özel engelli bakım merkezimizde 1502 engelli vatandaşımıza hizmet sunuyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye'nin en büyük huzurevi olan Narlıdere Huzurevi başta olmak üzere 8 huzurevi ve 55 özel huzurevinde hizmet alan 3 bin 933 büyüğümüze hizmet veriyoruz. Engelli, yaşlı, kadın, çocuk, şehit ve gazilerimize hak temelli bir anlayış ile sosyal hizmetlerimizi sunmaya devam edeceğiz. Bakanlık olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında, kimseyi geride bırakmama anlayışı ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

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'YAPAMAZSINIZ DEDİKLERİ HER ŞEYİ YAPTIK'

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı da "'Yapamazsınız' dedikleri her şeyi yaptık. Engellemeye çalıştıkları her şeyin üstesinden geldik. Bugün halen 'Yapamazsın' diyorlar hala daha engellemeye çalışıyorlar. Çeşme'den, önce İzmir'e sonra Türkiye'ye sonra dünyaya haykırıyoruz. Daha çok başaracağız ve hainlere tokat gibi cevap vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ise "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra en ciddi ve egemenlik savaşı veriyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ilk cepheyi sağlam tutmalıyız. Bu cumhuriyet azında çoğunda, Türkün de Kürdün da Alevi'nin de Sünni'nde Cumhuriyeti'dir" ifadelerini kullandı.

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AK Parti Nevşehir Milletvekili ve İzmir İl Koordinatörü Emre Çalışkan da partisinin kongrelerinin teşkilatlarının düğün günü olduğunu belirtip, "Siyasi partilerin il kongresinde toplayamadığı kalabalığı, bulamadığı coşkuyu biz ilçe kongrelerimizde topluyoruz" dedi.

‘BİZ DÜŞSEK DAHİ YILMADAN HİZMET YAPANLARDANIZ’

AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı, "Biz, gerçekten sorumluluğu yüksek teşkilatız. Biz seferdeyiz ev seferden sorumluyuz, üzerimize düşen neyse yapmakla hükümlü olduğumuzu çok iyi biliyoruz. Bazen kendi aramızda konuşurken diyoruz ki 'Ahiret kaygın yoksa, dünyevi olarak da fazla sorumluluk hissetmiyorsan CHP Belediye Başkanlığı'. Biz düşsek dahi yılmadan hizmet yapanlardanız. Bir düşer iki kalkarız” diye konuştu.

'BU TOPRAKLARDA BİN YILDIR MÜCADELE VERİYORUZ'

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da konuşmasında, "Millet olarak çok fazla kriz yaşadık. Bu milleti hiçbir zaman, bir şekilde rahat bırakmadılar. Bu topraklarda bin yıldır mücadele veriyoruz. Bizim bir medeniyet okulumuz var. Bu okulda öğretmenler de var ama başöğretmen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Her zaman bize karşı bu vatanın hayırlı evladı olmayı, dürüst olmayı, siyaseti ahlaklı yapmayı, birine karşı yalan söylememeyi öğretip, hatırlatmıştır. Çeşme'de de saflarınızı sıklaştırın. Birbirinize karşı birisi haber getirirse o haberi araştırın" dedi.

'HER ZAMAN HALKIMIZIN İÇİNDE YANINDA VE HİZMETİNDEYİZ'

Çeşme AK Parti İlçe Başkanlığı'na yeniden seçilen Pınar Ayyıldız Özen ise "Çeşme'mizi daha yaşanabilir, kalkınmış bir ilçe yapmak için var gücümüzle çalışacağız. Bu süreçte kapımız ve gönlümüz çeşmenin her bir ferdini açık olacaktır. Biz sadece seçim dönemlerinde sahaya çıkan bir teşkilat değiliz. Her zaman halkımızın içinde yanında ve hizmetindeyiz. Çeşme'nin sorunlarını biliyoruz ve bu sorunlara çözüm üretmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.