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Bakan Göktaş, şehit eşleriyle bir araya geldi

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#Mahinur Özdemir Göktaş#Şehit#Gazi
Bakan Göktaş, şehit eşleriyle bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2025 16:34

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlıkta şehit eşleriyle bir araya geldi.

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Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli eşleri ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde huzurlu, güçlü ve Terörsüz Türkiye için geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Bu kutlu yürüyüş, şehitlerimizin cesaretinin ve gazilerimizin eşsiz fedakarlıklarının bir eseridir. Onların aziz hatıralarına ve bizlere bıraktıkları kutsal emanetlere sonsuza dek sahip çıkacağız" dedi.

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#Mahinur Özdemir Göktaş#Şehit#Gazi

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