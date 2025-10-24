×
Bakan Göktaş Rojin’in babasıyla buluştu

Güncelleme Tarihi:

#Mahinur Özdemir Göktaş#Rojin Kabaiş#Nizamettin Kabaiş
Bakan Göktaş Rojin’in babasıyla buluştu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2025 07:00

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Van’da kaybolduktan 18 gün sonra sahilde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in (21) babası Nizamettin Kabaiş ile bakanlıkta bir araya geldi.

Haberin Devamı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Rojin Kabaiş evladımızın vefatı hepimizi derinden yaraladı. Bugün, Rojin’in ilk günden beri daima yanında olduğumuz babası Nizamettin Bey ile bakanlığımızda bir araya gelerek acılarını paylaştık, sürece dair hassasiyetlerimizi ve kararlılığımızı ifade ettik. Soruşturma  tüm deliller ve raporlar titizlikle incelenerek, yargı makamlarının tam koordinasyonunda yürütülmektedir. Rojin kızımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve metanet diliyorum. Bakanlık olarak süreci en yakından  hassasiyetle takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

 

