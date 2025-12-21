×
Bakan Göktaş: Nüfusumuzun % 10.6’sı yaşlı

Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2025 07:00

TBMM Genel Kurul’da önceki gün 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin maddeleri üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ülkedeki yaşlılara yönelik yapılan çalışmaları şöyle anlattı:

“Nüfusumuz yaşlanıyor, şu anda ülkemizin yaşlı nüfus oranı yüzde 10.6 ve bu oran 2040’ta yüzde 16’ya yükselecek ve kat kat ilerlemeye devam edecek. İşte bu kapsamda bizler de ‘nüfus’ diyoruz, ‘aile’ diyoruz, ‘Aile ve Nüfus 10 Yılı’ diyoruz. Bakanlığımıza bağlı 173 huzurevi ve yaşlı bakım ile rehabilitasyon merkezimiz hizmet veriyor. Bunların sekizini bu sene açıyoruz, sekizini önümüzdeki sene açıyoruz ve aynı zamanda geliri olmayan veya ödeme gücü olmayan vatandaşlarımızdan, yaşlılarımızdan kesinlikle ücret talep etmiyoruz. 2023 yılında Türkiye Yaşlı Profili Araştırması yaptık. Yaşlılarımızın yüzde 75’i ‘Huzurevi yerine evimizde, ailemize yakın, sosyal çevremize yakın, tek başına bile olsak kalmak istiyoruz’ dediler. Dolayısıyla bu kapsamda evde bakım ile evde sağlık hizmetlerini entegre ederek gündüzlü bakım merkezlerimizi yaygınlaştırmaya devam ediyoruz.”

O EMEKLİLERİ KONUKEVİNE YERLEŞTİRDİK

Bakan Göktaş, ‘emeklilerin otelde kaldığı’ iddiasına ilişkin de “İddialarda bahsedilen kişilerle de görüşüldü. İkna edilenleri konukevine yerleştirdik. Devletin olduğu yerde kimse sahipsiz değildir” karşılığını verdi.

