Gündem Haberleri

Bakan Göktaş, milletvekillerine sanal medya düzenlemesini anlattı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2026 16:56

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, milletvekilleri ile bir araya gelerek sanal medya düzenlemesine ilişkin çalışmalarını anlattı.

Bakan Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Çocuklarımızı dijital dünyadaki zararlı içeriklerden korumak, hepimizin ortak sorumluluğu. Bu kapsamda, milletvekillerimizle bir araya gelerek sosyal medya düzenlememize ilişkin çalışmalarımızı paylaştık. 

 

"KORUYAN VE DENETLEYEN BİR YAKLAŞIMLA HAREKET EDİYORUZ"

Bizler, çocuklarımızın dijital ortamda kendilerini daha rahat ve güvende hissedebilmeleri için yasaklayan değil, koruyan ve denetleyen bir yaklaşımla hareket ediyoruz.

Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmemiz ile çocuklarımızın haklarını güvence altına alıyor, küresel bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Sözleşmemizi imzalayarak bu anlamlı sürece destek olan milletvekillerimize teşekkür ediyor, toplantımızın ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum.

