Bakan Göktaş: Masa başında olan il müdürleri değil, sahada olan il müdürleri istiyorum

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Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığın yıllık faaliyetlerinin ele alındığı 'İl Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Göktaş, il müdürlerine uyarılarda bulundu. Etkin ve daimi bir sosyal hizmetin mesai kavramından uzak olduğunu vurgulayan Göktaş, "Bizim mesaimiz sadece günü tamamlayıp bitirdiğimiz bir işi değil, devletimizin, milletimiz karşısında temsiliyetini de içeren bir iş. Sosyal hizmetler sayesinde millet ve devlet arasındaki ilişki güçlenmiştir. Hepimiz bu sorumluluk bilinciyle hareket etmek zorundayız. Bu bizim vicdani, bir o kadar da tarihi sorumluluğumuz. Bu bakanlık, kul hakkının olduğu bir bakanlık. Bu bakanlıkta yaptığımız her davranışın bir sonucu, her hatanın bir vebali var. İşimizin insan hayatına dokunan bir iş olduğunu unutmadan çalışmamız bu nedenle oldukça kıymetli ve hayatidir" dedi.

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Göktaş, il müdürlerinden hizmet makamında olmanın bilinciyle hareket etmelerini isteyerek, "Şehrinizdeki vatandaşlarımızın bir derdi olduğunda derman olarak aklına ilk siz gelmelisiniz. Kurumlarımızdaki tüm vatandaşlarımızın sorunlarının çözümünde sizin de katkınız olmalı. Masa başında olan il müdürleri değil sahada olan il müdürleri istiyorum. Zaman zaman bu tarz şeyler duyuyorum, bu beni rahatsız ediyor. Aksi durumda davrananların hepsi karşısında beni bulur. Bu anlamda il müdürlerimizden proaktif ve dinamik bir yaklaşım bekliyorum" diye konuştu.

Aması veya fakatı olabilecek bir bakanlık olmadıklarını, en ufak ihmalin bazen insanların hayatına mal olabildiğine dikkat çeken Göktaş, il müdürlerine en küçük bir iddianın dahi üzerine düşmeleri ve ivedilikle hareket etmeleri talimatını verdi. (DHA)