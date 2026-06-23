Bakan Göktaş: Lüksemburg'la birçok alanda yeni işbirliği imkanlarını geliştirmeye hazırız

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Lüksemburg Milli Günü dolayısıyla Lüksemburg'un Ankara Büyükelçisi Daniel Da Cruz'un konutunda resepsiyon düzenlendi.

Burada konuşan Göktaş, Lüksemburg halkının bağımsızlık iradesine, kültürüne ve değerlerine bağlığını pekiştiren anlamlı bir gün vesilesiyle bir arada olduklarını söyledi.

Türkiye ve Lüksemburg arasındaki dostane ilişkilerin uzun yıllara dayanan köklü bağlar temelinde, karşılıklı saygı, güven ve değerler zemininde günden güne geliştiğini ifade eden Göktaş, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin bu yıl 80. yılını geride bıraktığını belirtti.

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Göktaş, 1987'de Lüksemburg'da Türk Büyükelçiliğinin, 2011'de ise Ankara'da Lüksemburg Büyükelçiliği açıldığını anımsatarak, "Bu hamle ikili ilişkilerimizin ivme kazandığı yeni bir döneme işaret ediyordu. Tüm bu süreçte, ekonomik ve ticari ilişkilerimiz ikili ilişkilerimizde önemli bir yer tuttu. Şimdi yeni bir safhadayız. Finansal teknolojilerden yüksek teknoloji girişimlerine, iklim değişikliğinden yeşil dönüşüme, lojistikten Ar-Ge'ye kadar uzanan geniş bir yelpazede yeni işbirliği imkanlarını geliştirmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

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"JETCO TOPLANTISI'NI YAKIN ZAMANDA GERÇEKLEŞTİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Türk Hava Yolları'nın Lüksemburg-İstanbul seferlerini haftada 14 frekansa çıkarmasının, Lüksemburg'dan Türkiye'ye gelen turist sayısındaki artışın ve Lüksemburg'da yaşayan yaklaşık 6 bin Türk vatandaşının iki ülke ilişkilerine katkısının mevcut potansiyelin somut göstergeleri olduğunu belirten Göktaş, Lüksemburglu yatırımcıların Türkiye'ye yaptığı doğrudan yatırımları da memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Gelecek dönemde ticaret hacmi ile yenilikçi iş birliklerinin artacağına inandığını kaydeden Göktaş, "Bu hedefe katkı sağlamak amacıyla Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi (JETCO) Toplantısı'nı yakın zamanda gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Hiç şüphesiz ki ortak hedefler doğrultusunda atacağımız iyi niyetli adımlar ve yapacağımız somut çalışmalarla katma değer üretecek yeni iş birliklerine zemin hazırlayacaktır." dedi.

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"ÜST DÜZEY BİR KATILIM BEKLİYORUZ"

Göktaş, ekonomik ve ticari işbirliklerinin yanı sıra diplomatik ilişkilerin de güçlenmeye devam ettiğini belirterek, 2026 yılında Lüksemburg'dan Türkiye'ye gerçekleştirilen üst düzey ziyaretlerden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Nisan ayında İstanbul'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (IPU) 152. Genel Kurulu kapsamında Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Claude Wiseler'i ağırladıklarını hatırlatan Göktaş, "NATO Ankara Zirvesi ile COP31'e Lüksemburg'dan üst düzey bir katılım bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Liderlerin ikili ilişkileri güçlendirme yönündeki iradesinin Türkiye-Lüksemburg işbirliğinin geleceğine umutla bakılmasını sağladığını ifade eden Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Ortaya koydukları iyi niyet, Gazze'de, Orta Doğu'da ve Ukrayna'daki gerilimlerin tırmandığı bir belirsizlik atmosferinde, ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha dayanıklı bir zemine taşıyor. Bu doğrultuda, Türkiye ile Lüksemburg arasındaki müttefikliğin ve stratejik işbirliğinin güçlü bir ivmeyle devam edeceğine inanıyorum. Bu duygularla sözlerime son verirken, Lüksemburg Ulusal Günü'nü bir kez daha kutluyorum. Nazik davetleri için Lüksemburg'un Ankara Büyükelçisi Sayın Daniel Da Cruz'a teşekkür ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum."

"İŞBİRLİĞİMİZİ DERİNLEŞTİRME KONUSUNDA AYNI HEDEFİ PAYLAŞIYORUZ"

Lüksemburg'un Ankara Büyükelçisi Daniel Da Cruz da Ankara'da ilk kez milli gün resepsiyonunu düzenlemekten memnuniyet duyduğunu belirterek, bu günün Lüksemburglular için Büyük Dük'ün doğum gününün resmi kutlaması niteliği taşıdığını söyledi.

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Türkiye ile Lüksemburg arasında diplomatik ilişkilerin 80. yılının kutlandığını hatırlatan Da Cruz, "İkili ilişkilerimiz karşılıklı saygıya, diyaloğa dayanıyor. İşbirliğimizi derinleştirme konusunda aynı hedefi paylaşıyoruz." dedi.

Finans, uzay teknolojileri ve akıllı ulaşım gibi alanlarda iş birliği potansiyeline dikkati çeken Da Cruz, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki yapıcı diyaloğa önem verdiklerini ve iki ülke arasındaki dostluk ile ortaklığın gelecek dönemde daha da güçlenmesini temenni ettiklerini dile getirdi.