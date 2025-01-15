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Bakan Göktaş, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret etti

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#KKTC#Bakan Göktaş#Ersin Tatar
Bakan Göktaş, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatarı ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 14:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) temasları kapsamında, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret etti.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Göktaş açıklamasında, “Türkiye-KKTC iş birliğinde yürütülen çalışmaların yanı sıra, Bakanlığımızın sorumluluk alanlarına giren ve Kıbrıs Türkü’nü destekleyecek projeleri değerlendirdik. Ardından, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin önderlerinden Dr. Fazıl Küçük’ü, vefatının yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad ettik. KKTC ile güçlü bağlarımızı ve iş birliğimizi daha da ileri taşıyarak tecrübe paylaşımlarımızı sürdüreceğiz. Nazik kabulleri için Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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#KKTC#Bakan Göktaş#Ersin Tatar

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