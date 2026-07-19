Bakan Göktaş Kapıkule'de gurbetçilerle kucaklaştı

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Kapıkule Gümrük Kapısı'nı ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaz tatilini Türkiye'de geçirmek üzere Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen gurbetçilerle bir araya geldi. Sınır kapısında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi alan Bakan Göktaş, Türkiye'ye giriş yapan gurbetçilerle sohbet edip, taleplerini dinledi. Sıla yolculuğunun gurbetçiler için büyük bir anlam taşıdığına dikkat çeken Bakan Göktaş, yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye ile bağlarının her zaman güçlü olduğunu vurguladı. Samimi görüntülerin yaşandığı ziyarette gurbetçiler de Bakan Göktaş'a yoğun ilgi gösterdi. Kapıkule'de çocuklarla da yakından ilgilenen Göktaş, ailelerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan gurbetçilere yöresel lezzetlerden olan tava ciğer, badem ezmesi ve çeşitli ikramlarda bulunan Bakan Göktaş ve beraberindeki protokol üyeleri, ayrıca aileler ve çocuklara Türk bayrağı hediye etti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, yıllar boyunca ailesiyle beraber gurbetçi çocuğu olarak aynı yollardan geçtiklerini ifade ederek, kendisinin de bir gurbetçi çocuğu olması dolayısıyla duygu dolu anlar yaşadığını belirtti.

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"30 YIL ÖNCE YOLCULUK BU KADAR RAHAT GEÇMİYORDU"

30 yıl önce yolculuk ve sınır kapılarındaki bekleme sürelerinin daha uzun olduğuna değinen Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde alınan tedbirler sayesinde artık gurbetçilerin çok daha kısa sürede yurda giriş yapabildiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde özellikle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik pek çok hizmete kolaylık getirdiklerinin altını çizen Bakan Göktaş, gümrüklerdeki bekleme süreleri konusunda önemli kolaylıklar sağlandığını vurguladı.

"TEDBİRLER ARTTIRILDI, PERSONEL TAKVİYELERİ YAPILDI"

Gümrük kapılarında pek çok tedbir alındığını ve personel takviyeleri yapıldığını aktaran Bakan Göktaş, "Dolayısıyla bir aracın geçiş süreci eskiden bazen 15-20 saat sürerken, 8 saatten 38 dakikaya azaldığını görüyoruz. Bugün hala günlük yaklaşık saat başı 400 araç geçiyor. Bununla beraber tedbirler arttırıldı. Emniyetimiz, gümrük, Ticaret Bakanlığımız ve ilgili bütün birimlerimiz sayın valimizin koordinasyonu ve vizyonunda oldukça rahat bir şekilde esneklik sağlıyor. Bizler de bu heyecanı paylaşıyoruz vatandaşlarımızla beraber" dedi.

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"GÜNLÜK ORTALAMA 48 BİN GURBETÇİ GELİYOR"

22 Haziran'dan 15 Temmuz'a kadar sınır kapısından 1 milyon 130 bin yolcunun geçiş yaptığını söyleyen Bakan Göktaş, "Günlük ortalama yolcu sayısı 47 bin 116 yolcu ve 289 bin araç geçti. Günlük ortalama 12 bin 37 araç geçmiş oluyor bu gümrük kapımızdan. Vatandaşlarımızın diğer sınır kapılarındaki yoğunluğu doğrudan takip edebileceği bir sistem de oluşturuldu. Anlık takip sistemiyle hangi kapıda yoğunluk olduğunu gören vatandaşlarımız, güzergahlarını buna göre belirleyebiliyor. Bu bizler için gurur verici" dedi.

Gurbetçilerin 11 ay boyunca vatan, bayrak ve ezan hasreti çektiğini ve yorucu bir yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaştığını anlatan Göktaş, Türk bayrağını gördüklerinde tüm yorgunluklarının geçtiğini söyledi. Bakan Göktaş, Edirne Valiliğinin gurbetçileri sınır kapılarında yöresel lezzetlerle karşıladığını, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ekiplerinin de karşılama ve bilgilendirme çalışmaları yürüttüğünü belirtti.

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"VATAN HASRETİ ÇEKMENİN NE OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİRİM"

Yurt dışında yaklaşık 7,5 milyon Türk vatandaşının yaşadığını söyleyen Bakan Göktaş, "Gurbetçi vatandaşlarımız bizim gurur kaynağımız. Sadece ülkemiz için değil, yaşadıkları ülkeler için de önemli bir değer taşıyor ve iki ülke arasında köprü vazifesi üstleniyorlar. Ben de 11 ay boyunca vatan hasreti çekmenin ne olduğunu çok iyi bilirim. Onlar üç, dört kuşaktır bu yolculuğu yapıyor. Dedemin kırmızı bir minibüsü vardı, hepimiz içine doluşurduk. Bu yolları uzun yıllar boyunca biz de geldik. Fakat bugün ülkemizin geldiği noktada bu yolculuğun daha rahat, vatandaşımızın daha konforlu ve güzel bir yolculuk yapması ve bütün işlemlerini sadece 38 dakikada tamamlaması, bununla beraber dinlenme alanları oluşturulması çok kıymetli" dedi.

Sınır kapılarında görev yapan personele teşekkür eden Göktaş, gümrük ve emniyet personelinin kavurucu sıcaklara rağmen haftanın 7 günü 24 saat esasına göre görev yaparak vatandaşlara güler yüzle hizmet ettiğini ifade etti. Bakan Göktaş, açıklamasının ardından gümrük personeli, gurbetçiler ve görevlilerle anı fotoğrafı çektirdi.