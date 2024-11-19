Bakan Göktaş: Kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 37,4'e yükseldi

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Ankara'da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğinde 'Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü' yarışmasının ödül töreni düzenlendi. TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk ve çok sayıda kadın girişimci katıldı.

'İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANINI YÜZDE 40,1'E ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ'

Bakan Göktaş, kadın girişimciliğinin, yalnızca ekonomik kalkınmanın değil, sosyal dönüşümün de temel taşı olduğunu belirterek, "Çünkü çok iyi biliriz ki, bir kadının büyüttüğü bir iş yalnızca kendisine ve ailesine değil, çevresine, ülkesine ve hatta dünyaya fayda sağlar. Kadınların sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel hayatın her alanına eşit katılımlarının sağlanması ülkemizin topyekun kalkınmasının anahtarı rolündedir. Bu inançla Bakanlık olarak, kadınların istihdamda, girişimcilikte, karar alma ve temsil mekanizmalarında daha çok yer almalarını sağlayacak adımlar atıyoruz. 12'nci Kalkınma Planı’mızda belirtilen hedefler çerçevesinde, 2028 yılı sonuna kadar kadın iş gücüne katılma oranını yüzde 40,1'e, kadın istihdam oranını ise yüzde 36,2'ye yükseltmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 8 Mart'ta açıkladığımız, Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımızı, bu hedefi gerçekleştirecek somut adımları içerecek şekilde hazırladık. Yürüttüğümüz tüm çalışmalarla, kadınların gücünü ve potansiyelini doğru bir şekilde yönlendirerek ülkemizin refahını artıracağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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'KADINLARIN ATTIĞI HER ADIM ÜLKEMİZİN GÜÇLENMESİ DEMEK'

Bakan Göktaş, teknolojik gelişmelerle ortaya çıkan dijitalleşmenin, yeni meslek tanımlarını da beraberinde getirdiğini vurgulayarak, "Yapılan araştırmalar, 2030 yılında pek çok işin kaybolacağını ve yerlerini teknoloji temelli yeni iş kollarına bırakacağını gösteriyor. Kadınları, teknoloji ve inovasyon alanlarında güçlendirmeyi, ülkemizin geleceğine yapılacak önemli bir yatırım olarak görüyoruz. Bu kapsamda, 'Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi' ile 1200'ün üzerinde kız öğrenciye yeteneklerini geliştirmeleri için güzel fırsatlar sunuyoruz. Bugün, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kadın istihdamının artmasında çok önemli bir yol katetmiş bir Türkiye var. Atılan kararlı adımlarla ülkemizde kadın istihdam oranı yüzde 32,5'e, kadınların iş gücüne katılım oranı ise yüzde 37,4'e yükseldi. Elde ettiğimiz bu kazanımları daha ileri bir noktaya taşımak için tüm gayretimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şunu özellikle vurgulamak isterim ki kadınların emeğiyle, becerisiyle, azmiyle ve üretkenliğiyle attığı her adım ülkemizin güçlenmesi demektir. Bu anlamda sizlerin kararlılığı, dayanışması ve katkıları, kadın istihdamını artırma ve toplumsal refahı güçlendirme yolunda en büyük motivasyon kaynağımızdır" diye konuştu.

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Daha sonra Göktaş ve Hisarcıklıoğlu, yarışmada dereceye giren kadın girişimcilere ödüllerini verdi.