Bakan Göktaş: Kadın girişimcilerin ve kooperatiflerinin tedarik zincirine entegrasyonunu kolaylaştıracağız

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla, "Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi" temasıyla Şişli'deki bir otelde düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, emeği, feraseti, azmi ve şefkati ile hayata değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

8 Mart vesilesiyle kadınların kalkınmadaki gücünü daha da artıracak yeni bir dönemin kapısını araladıklarını belirten Göktaş, her büyük yürüyüşün önce güçlü bir iradeyle başladığını, sonra o iradenin tarihe atılan bir imzaya dönüştüğünü fakat asıl belirleyici olanın o imzanın hayata bir mühür gibi işlemesi olduğunu söyledi.

Kadının bu milletin tarihinde daima o mührün taşıyıcısı olduğuna işaret eden Göktaş, şöyle devam etti:

"Bu toprakların kadınları her daim ocağı kuran, aileyi ayakta tutan asli güç haline gelmiştir. Onlar, emeğiyle üretimi büyütmüş, irfanıyla nesiller yetiştirmiş, merhametiyle toplum vicdanını diri tutmuştur. Medeniyetimizde kadın, zarafetin yanında dirayetin, şefkatin yanında ferasetin, fedakarlığın yanında kurucu iradenin adıdır. Tarihimiz bunun sayısız örneğiyle doludur. Hanım sultanlar şehirlerimize eserler kazandırmış, hayır sahipleri vakıf geleneğimizi büyütmüş, kahraman kadınlar en zor zamanlarda vatan yükünü omuzlamıştır. Bu miras, kadınları her zaman toplumu ileri taşıyan ve gelecek nesillere yön veren en büyük güç haline getirmiştir ve yakın tarihimiz de bize bunu göstermiştir. 28 Şubat'ın ağır ve karanlık günlerinde bile kadınlar, inancından, kimliğinden ve hayallerinden vazgeçmemiştir, sabrın, sebatın ve haksızlığa karşı durmanın değişmez sembolü olmuştur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Şubat'ın karanlığından Türkiye Yüzyılı'nın ufkuna uzanan yürüyüşte kadınların yolunu açan irade olduğunu, yasağın yerine hakkı, ayrımcılığın yerine adaleti, vesayetin yerine millet iradesini hakim kıldığını kaydeden Göktaş, kadınların hakkını, refahını ve her alanda varlığını güvence altına alan bu büyük dönüşümün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı mücadelesinin eseri olduğunu ifade etti.

Günümüzde kadınların bilimde, sanatta, siyasette, akademide, sağlıkta ve teknolojide ortaya koydukları başarılarla Türkiye'nin gücüne güç kattığını vurgulayan Göktaş, bu başarıların son 24 yılda hayata geçirilen reformların en güçlü sonucu olduğunu dile getirdi.

Emine Erdoğan'ın kadınların emeğine verdiği kıymetin, bu büyük yürüyüşe özel bir anlam kazandırdığını ifade eden Göktaş, kadınlarıyla birlikte yükselen Türkiye'nin arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliğinin bulunduğuna işaret etti.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizdiği istikamette, kadınların hakkını büyüten, imkanlarını genişleten ve hayatın her alanında daha güçlü yer almalarını sağlayan çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerine vurgu yaptı.

"KADIN EMEĞİNİ, GÜÇLÜ BİR KALKINMA UNSURUNA DÖNÜŞTÜRDÜK"

Bu kararlılığın somut adımlarından birinin 2024 yılında uygulamaya alınan "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı" olduğuna dikkati çeken Göktaş, Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu ile politikaları yerelde ve merkezde somut uygulamalara dönüştüren sağlam bir zemin oluşturduklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde kadınların her alanda bilgiye ve fırsatlara ulaşmalarını, karar mekanizmalarına katılımını güçlendiren politikaları hassasiyetle uyguladıklarını söyleyen Göktaş, bugün de bilimde, teknolojide, yapay zekada, enerjide ve mühendislikte genç kızların önünü açmayı, Türkiye Yüzyılı'nın beşeri sermayesini büyüten stratejik bir adım olarak gördüklerinin altını çizdi.

Göktaş, kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum arasında kurulan güçlü işbirlikleriyle kadınların imkanlarını artıran, kalıcı ve sürdürülebilir modelleri hayata geçirdiklerini kaydetti.

Bakan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadın girişimciliğini ve kadın kooperatiflerini destekleyerek, yerelden doğan üretim gücünü büyüttük. Kadın emeğini, güçlü bir kalkınma unsuruna dönüştürdük. Yükselen Kadınlar Projesi ile kadınların birikimini, kabiliyetini ve üretim gücünü daha görünür hale getirdik. Onları sosyal ve ekonomik hayatta daha etkin kılan bir alan kurduk. Bugün, eğitim, mentörlük, finansman ve pazarlama destekleriyle kadınların fikirden markalaşmaya uzanan yolculuğuna eşlik ediyoruz. İş ve aile hayatı arasındaki uyumu güçlendiren politikalarımızla, kadınların hem aile hem de çalışma hayatında güvende ve güçlü biçimde var olabildiği adil bir toplum düzeni kuruyoruz. 2025 Aile Yılı'nda, kadınlar başta olmak üzere tüm aile bireylerine dokunan hizmetlerimizi daha da güçlendirdik. 'Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda, kadınların potansiyelini büyüten her adımı, ailenin refahına ve evlatlarımızın istikbaline dönüştüreceğiz." dedi.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NA VURULACAK EN GÜÇLÜ MÜHÜR, KADINLARIN AKLI, EMEĞİ, VİZYONU VE AZMİ OLACAKTIR"

Bugün imzaya sunulan "Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi" niyet beyanının, bu amacı daha da ileriye taşıyan stratejik atılım olduğunu belirten Göktaş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurullarımızın çalışmaları sonucu ortaya çıkan bu niyet beyanı, kadınların kalkınmadaki yerini daha da güçlendirecek ortak iradenin bir ifadesidir. Bu niyet beyanıyla, kadın-erkek fırsat eşitliğini tüm kurumların ayrılmaz bir parçası haline getireceğiz. Aile dostu iş yeri uygulamalarını yaygınlaştıracağız. Özellikle ne eğitimde ne istihdamda yer alan kadınların iş gücüne katılımını artıracak adımları sürdüreceğiz. Kadınların ve kız çocuklarımızın finans, bilişim, mühendislik, yapay zeka, çevre ve iklim gibi stratejik alanlarda yetkinliklerini geliştireceğiz. Kadın girişimcilerin ve kooperatiflerinin tedarik zincirine entegrasyonunu kolaylaştıracağız. Bugün aramızda bulunan tüm misafirlerimizi, kamu kurumlarımız, iş dünyamız, sivil toplum kuruluşlarımız ve tüm paydaşlarımızı kadınların birikimini ve liderliğini büyüten bir dönüşüme ortak olmaya çağırıyoruz. Burada atılan her imza, kadınların emeğini daha görünür kılma iradesidir. Çünkü kalkınma, kadınların katkısı büyüdükçe ivme kazanır. Kadınların imzasıyla kalıcı olur. Biz inanıyoruz ki Türkiye Yüzyılı'na vurulacak en güçlü mühür, kadınların aklı, emeği, vizyonu ve azmi olacaktır."

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı kadınların gücüyle büyüten politikaları kararlılıkla sürdüreceklerini, kendisinden aldığı güçle kadınların birikimini ülkenin geleceğine yön veren daha büyük bir değere dönüştüreceğini ifade etti.

Kadın politikalarında öncülük ettikleri reformların, sosyal adalet ve kalkınma yolculuğuna yön veren güçlü bir vizyonun kalıcı nişanesi olmaya devam edeceğini sözlerine ekleyen Göktaş, bakanlık bünyesinde yapılan çalışmalara ve projelere destek veren kuruluş ve firmalara teşekkür etti.