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Bakan Göktaş: İsrail er ya da geç bu insanlık dışı vahşetin hesabını adalet önünde verecek

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#Mahinur Özdemir Göktaş#İspanya#Filistin
Bakan Göktaş: İsrail er ya da geç bu insanlık dışı vahşetin hesabını adalet önünde verecek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2024 18:36

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanında (UAD)'deki İsrail'e karşı soykırım davasına müdahillik bildirimine ilişkin olarak, "İsrail, Gazze'de işlediği soykırımın üstünü kapatamayacak ve er ya da geç bu insanlık dışı vahşetin hesabını adalet önünde verecek" dedi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Türkiye'de bulunan İspanya Kapsayıcılık, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanı Elma Saiz Delgado ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Görüşmede, iki bakanlık arasında haziran ayında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında yapılan çalışmaların yanı sıra yeni iş birliği olanaklarının ele alındığı, sosyal politikalara ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. Toplantıda ayrıca Bakan Göktaş'ın İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı İspanya'nın duruşundan dolayı Delgado'ya teşekkür ettiği öğrenildi. Asırlardır barışın ve huzurun temsilcisi olan Filistin topraklarının bugün ateş çemberi altında tutulduğunu belirten Göktaş, "75 yıldır işgal altında olan Filistin, bütün dünyanın gözü önünde yağmalanıyor. Çatışmalar nedeniyle Gazze'de hayatını kaybeden 40 bine yakın Filistinlinin çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşuyor. Bugün Filistinli kardeşlerimiz soykırıma uğruyor" dedi.

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Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına Türkiye'nin müdahillik bildirimine ilişkin ise Göktaş, "İsrail, Gazze'de işlediği soykırımın üstünü kapatamayacak ve er ya da geç bu insanlık dışı vahşetin hesabını adalet önünde verecek" ifadelerini kullandı.

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#Mahinur Özdemir Göktaş#İspanya#Filistin

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