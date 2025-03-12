Bakan Göktaş: İş hayatında güçlendiren politikalarla kadınları desteklemeye gayret ediyoruz

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Bakan Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Hepsiburada tarafından ABD'nin New York kentinde bulunan Türkevi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. İftara Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, Cezayir Ulusal Dayanışma, Aile ve Kadının Statüsü Bakanı Soraya Mouloudji, Endonezya Cumhuriyeti Kadın Güçlenmesi ve Çocuk Koruma Bakanı Arifatul Fauzi, Ürdün Sosyal Kalkınma Bakanı Wafa Bani Mustafa, Sırbistan Kadın Erkek Eşitliği, Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ve Kadınların Ekonomik ve Siyasi olarak Güçlendirilmesinden Sorumlu Devlet Bakanı Tatjana Majura, Sierra Leone Cinsiyet ve Çocuk İşleri Bakanı Isata Mahoi, Sierra Leone Sosyal Refah Bakanı Melrose Kaminty, Güney Afrika Kadınlar, Gençlik ve Engelliler Bakanı Sindisiwe Chikunga ile Fas Dayanışma ve Aile Bakanı Naima Ben Yaiha Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Problemlerinden Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Kadın ve Çocuk İşleri Danışmanı Harmeen Murshid de katıldı.

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Bakan Göktaş, burada yaptığı konuşmada kadın girişimciliğini, toplumsal kalkınmayı ve ekonomik büyümeyi hızlandıran, sosyal dönüşümü şekillendiren önemli bir güç olanak nitelendirdi. Kadınların iş dünyasında ulaştıkları başarılara, topluma ve ekonomiye katkılarına dikkati çeken Göktaş, "Kadınlar sahip oldukları üretim potansiyeli ve değişen koşullara uyum sağlama becerileri ile iş dünyasında büyük başarılara imza atıyor" diye konuştu.

'2028'İN SONUNA KADAR, KADIN İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANINI YÜZDE 40,1'E, YÜKSELTMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Gelişen teknolojinin sektörleri ve çalışma şekillerini dönüştürerek kadınların ekonomik hayata katılımı için yeni fırsatlar sunduğunu ifade eden Bakan Göktaş, şunları söyledi:

"Bu gerçeklikten hareketle Türkiye olarak, iş hayatında güçlendiren politikalarla kadınları desteklemeye gayret ediyoruz. Bu anlamda, 12'nci Kalkınma Planı, bizim için bir yol haritası niteliğindedir. Bu plan doğrultusunda, 2028 yılı sonuna kadar, kadın iş gücüne katılma oranını yüzde 40,1'e, kadın istihdam oranını ise yüzde 36,2'ye yükseltmeyi hedefliyoruz. Kadın girişimciliği, kadınların iş gücüne katılımını artırmanın ve ekonomik fırsat eşitliğini sağlamanın en etkili yollarından biridir. Bu anlamda Bakanlık olarak, bir taraftan kadınların girişimcilikte aktif rol alması için destek mekanizmaları geliştiriyoruz. Diğer taraftan ise kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliklerine büyük önem veriyoruz. Bu iş birlikleriyle öncelikle kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda daha güçlü bir şekilde yer almalarını sağlıyoruz. Aynı zamanda kadın refahına ve ülke kalkınmasına yeni kaynaklar oluşturan bir dinamizm yakalamayı amaçlıyoruz."

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'BİNLERCE KADININ E-TİCARET EKOSİSTEMİNE DAHİL OLMASINI SAĞLIYORUZ'

E-ticaretin, kadın girişimciliğini teşvik ettiğini, son derece geniş imkanlar sağladığını belirten Göktaş, "Bununla beraber, e-ticaretin sağladığı esnek çalışma koşulları, kadınların iş ve aile yaşamları arasında denge kurmasına yardımcı olmaktadır. Bu yeni imkanlar, ekonomide kadın-erkek eşitliğinin sağlanması için önemli bir fırsattır. Biz de Bakanlık olarak bu fırsatı en etkin biçimde değerlendirmek üzere çeşitli iş birlikleri aracılığıyla kadın girişimcilerimizi destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakanlığı ve Hepsiburada arasındaki iş birliğinin büyük önem taşıdığını dile getiren Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Hepsiburada, sunduğu özel programları ile kadınların iş kurma ve büyütme süreçlerinde önemli kolaylıklar sağlıyor. Birlikte yürüttüğümüz 'Türkiye’nin Girişimci Kadınları’ programı ile binlerce kadının e-ticaret ekosistemine dahil olmasını sağlıyoruz. Böylece kadın girişimcilere ürünlerini büyük bir pazara sunma imkanı sunuyoruz. Aynı zamanda kadınların e-ticaret alanındaki becerilerini geliştirmeleri ve işlerini daha da ileri taşımaları için çeşitli eğitim ve mentorluk programları gerçekleştiriyoruz. Ayrıca bu iş birliği çerçevesinde, kadın girişimcilere network oluşturma, mentorluk fırsatları ve finansal destekler sağlamayı sürdürüyoruz."

'Hobin İşin Olsun' projesiyle kadınların e-ticarette hobilerini işe dönüştürerek girişimcilikte ilerlemelerine destek olduklarını, kamu ve özel sektör ortaklığında kadın girişimciler için sundukları tüm destekleri tek bir portalda birleştirdiklerini ve kadın kooperatiflerinin e-ticarette görünürlüğünü artırmak için 'Ben De Varım' uygulamasını hayata geçirdiklerini aktaran Göktaş, "Önümüzdeki dönemde de girişimci kadınların e-ticaret becerilerini artırarak ticarete katılımlarını desteklemek için bu iş birliklerimizi artırarak sürdüreceğiz" dedi.

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Dijital teknolojiler küresel ekonomiyi hızla dönüştürürken, kadınların bu değişimin ön saflarında yer almasını istediklerini vurgulayan Bakan Göktaş, "Böylece kadınların, dijital beceri, finansal okuryazarlık ve çevrim içi pazar erişimiyle işlerini güvenle büyütebileceklerine inanıyoruz" diye konuştu.

'2030'A KADAR 120 BİN KADINA ULAŞMAYI AMAÇLIYORUZ'

Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin ise konuşmasında, kadın girişimciliği ve dijitalleşmenin yalnızca işlerinin bir parçası değil, aynı zamanda kalpten bağlı oldukları iki önemli kavram olduğunu belirterek, teknolojik gücü kullanarak kadın girişimciler üzerinde anlamlı bir etki yaratmaya kararlı olduklarını vurguladı. 'Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü' programıyla bugüne kadar 62 bin kadının dijital dönüşümüne rehberlik ettiklerini ve teknolojiye, eğitime ve finansal avantajlara erişim sunduklarını bildiren Gökçetekin, "Hedefimiz ise daha büyük, 2030'a kadar 120 bin kadına ulaşmayı amaçlıyoruz. Bakanlık ile imzaladığımız Türkiye’nin Girişimci Kadınları Protokolü, bu hedefimize giden yolda büyük bir katkı sağlıyor. Bugün burada bulunan girişimcilerin, iş dünyasının liderlerinin, sivil toplum temsilcilerinin ve kamu yetkililerinin el ele vererek kadın girişimciliğini daha da ileri taşıyacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.