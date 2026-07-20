Bakan Göktaş, İrade Bizim Zafer Bizim Sergisi'nin açılışına katıldı

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Vakıfbank İrade Bizim Zafer Bizim Sergisi, İFM Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'nde törenle açıldı. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) Başkanı Mihrimah Belma Sekmen, Vakıf Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve çok sayıda davetli katıldı. Arşiv fotoğrafları, dev ekranlara yansıtılan 15 Temmuz gecesi sergisi 1 ay boyunca sergilenecek.

"15 TEMMUZ 10'UNCU YILINDA HAFIZALARI MIZDA DİPDİRİDİR"

Programda bir konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün gerçekten milletimizin hafızasında çok derin bir iz bırakan ve asla unutmayacağımız 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişimini hatırlatmak ve milletimizin iradesine ne denli sahip çıktığını bir kez daha idrak etmek için bir aradayız. Ben böylesi önemli bir programa ev sahipliği yaptığı için VakıfBank’ımıza teşekkür ediyorum. 10. yılını kutluyoruz, yani 10. yılını hatırlıyoruz ve 10. yılda aslında dün gibi hafızalarımızda hâlâ dipdiridir. Bazı zamanlar vardır, insanların hafızasından asla silinmez. İşte 15 Temmuz öyle bir geceydi hepimiz için. Hepimiz aslında o anda, tam o saatte o haberi, o ilk sesleri nerede aldığımızı çok net bir şekilde hatırlarız. Unutmadık, unutmayacağız. Bizim görevimiz bu hain darbe girişimini yapanların bir daha tekrar teşebbüs etmemesini sağlamak, milletimizin hafızasında bu çok yakın tarihte olan ancak milletimizin iradesine güçlü bir şekilde sahip çıkarak Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokağa çıkan aziz kahramanlarımızı hatırlamak ve milletin iradesini hatırlatmak.." dedi.

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"ONLARIN ADINI YAŞATMAK ORTAK SORUMLULUĞUMUZ"

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Bakan Göktaş, "Burada yaşatılan, özellikle her bir şehidimiz aslında sadece bir isim değil; onlar birer kahraman. Milletimiz adına gözünü kırpmadan sokaklara intikal eden kahramanlarımız. Ve onların adını yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğu. Bu sergide de kahramanlarımızın ismini yaşatıyoruz, hikâyelerini diri tutuyoruz ve onların yaptığı o kahramanlıklarımızı özellikle gelecek nesillerimize anlatmaya devam edeceğiz. Diğer yandan tabii o gecenin önemli kahramanlarından bir tanesi de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ydi. Orada da özellikle milletvekillerimiz o gecenin ruhuyla nerede olurlarsa olsunlar anında Meclise intikal ettiler ve Meclisi çalıştırdılar. Bu darbe bu millete yapılamayacak çağrısında bulundular. En büyük teşekkürümüz Sayın Cumhurbaşkanımıza. Gerçekten onun çağrısıyla, onun liderliğiyle bu milletimiz milli iradesine sahip çıktı. Ve biz biliyoruz ki bir daha asla böyle bir şey olmaması için bizler çalışmaya devam edeceğiz. Aziz milletimize tekrar şükranlarımı sunuyorum. Bizim medeniyetimizde milli dayanışmayı pekiştiren zorlu zamanlar oldu. İşte 15 Temmuz da destanlarımızın özellikle son halkası. Ben bir kez daha genç, yaşlı, kadın, erkek nice fedakârlık hikâyesiyle 15 Temmuz’u günümüze taşıyan her bir kahramanımıza, aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. Canını feda eden 253 şehidimize ve ihanete dur diyen 2 bin 737 gazimize minnetle yâd ediyorum" dedi.

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"SERGİ ARŞİV NİTELİĞİNDE"

Sergi gezisi sonrası değerlendirmelerde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Öncelikle çok değerli bir sergi. 15 Temmuz’un üzerinde 10 yıl geçti biliyorsunuz. "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla Türkiye genelinde 81 ilimizde Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, 15 Temmuz hain darbe girişimini çeşitli etkinliklerle anma imkanı bulduk. Bugün de VakıfBank’ımız gerçekten çok değerli bir çalışma yaptı. Harun Mertkaya küratörümüzün yürüttüğü çok güzel bir sanatsal sergi. Adeta aslında bir arşiviyle beraber, olayın ilk anından itibaren hem bütün kronolojisini ele alan ve fotoğraflayıp, arşivleyip ve bunu bütün detaylarıyla aslında buraya katılan herkese doğrudan hissettiren bir sergi olmuş" dedi.

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