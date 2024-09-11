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Bakan Göktaş, Bakan Tunç ve Bakan Yerlikaya, Narin'in kabrini ziyaret edecek

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#Narin Güran#Mahinur Özdemir Göktaş#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Bakan Göktaş, Bakan Tunç ve Bakan Yerlikaya, Narinin kabrini ziyaret edecek
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 10:40

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin hakkında açıklama yaptı. Bakan Göktaş, "Narin kızımızı hayattan koparan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız. " dedi. Göktaş, devamında "Adalet Bakanımız ve İçişleri Bakanımız ile Diyarbakır’da yavrumuzun kabrini ziyaret edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

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Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bizim için, çocukların iyilik hali her zaman önce gelmektedir. Aksi bir duruma neden olanlar. işledikleri suçun bedelini hem hukuki hem de vicdani olarak ödemek zorundadır. Bu anlamda Narin kızımızı hayattan koparan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Kaybolduğu haberi alınır alınmaz devletimizin tüm kurumları arama çalışmalarını başlatsa da ne yazık ki, Narin’in acı haberini aldık. Bakanlık olarak, sahada, tüm ekiplerimizle sürecin en başından itibaren psikososyal destek hizmeti sağladık. Bugün de Adalet Bakanımız ve İçişleri Bakanımız ile Diyarbakır’da yavrumuzun kabrini ziyaret edeceğiz.. 

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#Narin Güran#Mahinur Özdemir Göktaş#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

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