Bakan Göktaş: Hedefimiz terörün geçmişte kaldığı bir Türkiye inşa etmek

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi ziyaret ve programlara katılmak için geldiği Diyarbakır’da, valiliği ziyaret etti. Bakan Göktaş'ı Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Suna Kepolu Ataman ve Mehmet Sait Yaz, AK Parti İl Başkanı Hamit Sümer ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen karşıladı. Valilik şeref defterini imzalayan Göktaş, ardından protokolle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

“AİLEYİ MERKEZE ALAN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu’na Türkiye genelinde 300 bine yakın başvurunun yapıldığını ifade ederek, “2025 yılı biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ‘Aile Yılı’ olarak ilan edildi ve bu kapsamda Türkiye genelinde 19 bin 67 faaliyet gerçekleştirdik. 277’sini de Diyarbakır'da gerçekleştirdik. Farkındalık çalışmaları ama aynı zamanda ailelerin hayatına dokunan pek çok projeyi hayata geçirmiş olduk. 2026-2035 dönemini ‘Aile ve Nüfus On Yılı’ kapsamında da aileyi merkeze alan çalışmalarımızı kapsamlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Aile ve Gençlik Fonu, evlenecek gençlere kredi desteğimiz biliyorsunuz milletvekillerimizin destekleriyle Gazi Meclisimizden geçmişti ve bu kapsamda Gabar'da, Filyos'ta yeraltı zenginliklerden, madenlerden gelen zenginliklerden yüzde 20’sini biz gençlerimizin yuva kurmasına sağlıyoruz ve onların hayallerinin gerçekleşmesine yönelik önemli bir katkıda bulunuyoruz. Aile ve Gençlik Fonu’na 9 bin 154 başvuru aldık Diyarbakır'dan. Türkiye genelinde 300 bine yakın başvurumuz var ve 7 bin 166 Diyarbakırlı gencimiz de bu krediden faydalanarak bugüne kadar evlendi. Bu kapsamda 672,2 milyon lira Diyarbakır'a kaynak aktardık. Ayrıca bu çiftlerimizden, biliyorsunuz 4 yıllık bir kredi, 2 yıl geri ödemesiz 4 yıllık sıfır faizli bir krediden bahsediyoruz. Bu krediden istifade eden gençlerimiz çocuk sahibi olursa kredilerini 12 ay erteliyoruz. Bu kapsamda da Diyarbakır'da 1050 çiftimizden 1062 çocuğumuz da dünyaya geldi ve bizlere mutluluk veriyor. Yine doğum yardımıyla Diyarbakır'da 43 bin 151 annemize düzenli ödeme de gerçekleştiriyoruz. Sadece bu kapsamda 1,42 milyar liralık kaynak yine Diyarbakır'a aktardık” diye konuştu.

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“BU TOPRAKLAR TERÖRDEN ÇOK ÇEKTİ”

Terörün güvenlik meselesinin ötesinde, toplumun her kesimini çok derinden etkileyen bir unsur olduğunu belirten Bakan Göktaş, “Terörsüz Türkiye bizim önemli gündemlerimizden bir tanesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, terörün gündemden çıktığı bir Türkiye hedefi var. Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın stratejik önceliğidir. Bu topraklar terörden çok çekti. Annelerin yüreğine ateşler düştü. Evlatlar babalarından ayrıldı, yetim kaldı. Bu topraklarda terörden bu kadar çekerken aileler maalesef parçalandı. Diyarbakır'dan bu kapsamda da güçlü bir mesaj vermek istiyoruz. Çünkü bu topraklar medeniyetler beşiğidir. Nice kültürler burada kucaklaştı, nice gelenek burada hayat buldu. Bu şehirde yıllardır evlat nöbeti tutan anneler de var, Diyarbakır anneleri. Aynı zamanda şehit ailelerimiz var, gazilerimiz var ve bu vatanın bütünlüğü için mücadele eden pek çok vatandaşlarımız var. Bu topraklar barış istiyor. Bu topraklar geleceğe umutla bakan gençlik yetiştirmek istiyor. Biz anneler artık ağlamasın istiyoruz. Evlatlarımız hayattan koparılmasın istiyoruz. Çünkü terör güvenlik meselesinin ötesindedir. Toplumun her kesimini çok derinden etkileyen bir unsurdur. Bizi biz yapan değerleri, aramızdaki gönül köprülerini zedelemektedir. Terörün karşısında ise en büyük gücümüz ailemizdir. Çünkü aile bizim geleceğimiz. Aile bizim en güçlü yapımız. Yine en sığınak bulduğumuz yer, yine en güvenli limanımız ailedir. Terör toplumsal bağları zedeler, aile ise o bağları inşa eder. Terör gençleri kimliklerinden koparır, aile ise gençlere kim olduklarını hatırlatır. Terörsüz Türkiye güçlü aileler, umutlu gençler, güvenli bir gelecek demektir. Büyüyen ekonomi, güçlenen demokrasi, yükselen refah demektir. Gençler enerjisini artık üretime, bilime, sanata yöneltecek. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü bir Türkiye inşa etmeye devam edeceğiz. Hedefimiz terörün geçmişte kaldığı bir Türkiye inşa etmek. Gayemiz barışın hakim olduğu bir bölge. Bu iklim çocuklarımızı güvenle saracak, gençlerimize yeni ufuklar açacak, geleceğe büyük umutlarla bakmalarını sağlayacak. Türkiye Yüzyılı işte böyle bir atmosferde inşa edilecek. Barışın, huzurun, güvenliğin ve kardeşliğin hakim olduğu bir Türkiye'yi el birliğiyle inşa etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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