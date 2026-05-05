Bakan Göktaş: Gaziantep ve Şanlıurfa'daki sel felaketine ilişkin 55 milyon lira kaynak aktardık

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2026 18:12

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep ve Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için 55 milyon lira tutarında kaynak aktardıklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep ve Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Bu kapsamda, afetten etkilenen vatandaşlarımızın ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik, her iki ilimizde de sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına (SYDV) 55 milyon lira tutarında kaynak aktardık. SYDV ekiplerimiz tarafından sahada yürütülen inceleme, hane ziyaretleri ve hasar tespit çalışmaları ilgili kurumlarla eşgüdüm içinde devam etmektedir. Ülkemizin dört bir yanında sosyal hizmetlerimizle vatandaşlarımıza ulaşıyor, yaralarımızı birlikte sarıyoruz. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" dedi.

