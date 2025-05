Bakan Göktaş, Filistinli mevkidaşı ile Türkiye'deki Gazzeli çocukları ziyaret etti

Haberin Devamı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Biz dün olduğu gibi bugün de yarın da her daim Filistinli kardeşlerimizin, Gazzeli çocukların yanında olmaya devam edeceğiz." dedi. Bakan Göktaş ile Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Samah Hamad, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından Türkiye'ye getirilen Gazzeli çocuklarla bir araya geldi.

Bilkent Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisleri'nde çocuklarla yakından ilgilenen iki bakan, çocuklarla ok attı, ardından ata binen çocukları izledi. Etkinliğin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Göktaş, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana dünyanın gözü önünde soykırım gerçekleştirdiğini belirtti, İsrail saldırılarına tepki gösterdi.

"SALDIRILARDA EN ÇOK ÇOCUK VE KADINLAR MAĞDUR OLUYOR"

İsrail'in saldırılarından en çok kadın ve çocukların mağdur olduğunun altını çizen Göktaş, "Dünyanın gözü önünde gerçekleştirilen soykırımda hiçbir ahlaki değeri gözetmeyen İsrail, maalesef hem okulları hem de hastaneleri bombalamaya devam ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Filistin halkının sesi olmaya devam ettiklerini belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Soykırımın bir an önce durması için bütün platformlarda var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bugün Saygıdeğer mevkidaşım Samah Hamad ile buradaki çocuklarımızı ziyaret ettik. Onlarla beraber olduk. Eğitim, sağlık ve psikososyal destek alanlarında onlara yönelik yürüttüğümüz çalışmaları yerinde görme imkanı bulduk. Biz dün olduğu gibi bugün de yarın da her daim Filistinli kardeşlerimizin, Gazzeli çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

"YİYECEK VE İNSANİ YARDIM ULAŞTIRILAMIYOR"

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Samah Hamad, Gazze'den gelen çocuklarla bir arada olmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının gözetiminde, Gazze'den tahliye edilen hasta çocuklara ve Türkiye'ye gelip tedavi görebilen ebeveynlerine yönelik yürütülen çalışmalar ile Sayın Bakan'ın ihtiyaçlarını yakından takip etmesi gerçekten takdire şayandır." ifadelerini kullandı.

"TANIŞTIĞIMIZ ÇOCUKLAR SEVDİKLERİNİ KAYBETMİŞ DURUMDA"

Bunun çok önemli olduğunu vurgulayan Hamad, "Şundan eminiz ki Gazze'de saldırıların sürmesi ve insanların açlıktan ölmesi, yaşanan tüm bu dram her bir Filistinliyi etkiliyor. Gazze'ye yaklaşık 80 gündür yiyecek ve insani yardım ulaştırılamıyor. Gazze'de su yok, sağlık hizmeti yok, aileler için eğitim imkanı yok ve çok sayıda can kaybedildi. Bugün tanıştığımız çocukların çoğu sevdiklerini kaybetmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu. Her şey için teşekkür eden Hamad, ziyaretin "tek bir davaya inanan iki ulus olarak" iki ülke arasındaki bağları güçlendirmesini umduğunu belirtti.

"AİLEYİ MERKEZE ALIYORUZ"

Bakan Göktaş, açıklamaların ardından gazetecilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Uluslararası Aile Forumu'nda 2026-2035 dönemini "Aile ve Nüfus 10 Yılı" ilan etmesine ilişkin sorularını yanıtladı. Göktaş, "Önümüzdeki dönemde özellikle uygulayacağımız politikalarda eğitim, sağlık, istihdam, çalışma, sosyal politikalarda aileyi merkeze alan çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz." dedi