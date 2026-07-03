Bakan Göktaş Erzincan'da konuştu: 81 ilimize devletimizin şefkat elini uzatıyoruz

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Bazı program ve etkinliklere katılmak üzere Erzincan'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Göktaş, Vali Hamza Aydoğdu'dan ildeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Bakan Göktaş, partililerle buluştu.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ile Belediye Başkanı Bekir Aksun ve AK Parti İl Başkanı Alpay Kabadayı’nın da katıldığı ziyarette konuşan Bakan Göktaş, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Cumhur İttifakı olarak Türkiye'ye hizmet davasını milletin her bir ferdine dokunan somut adımlarla büyüttüklerini söyledi. Çeyrek asırlık yürüyüş boyunca, Türkiye'nin önceliklerini doğru okuyan, zamanın ruhunu yakalayan ve geleceğe yön veren bir anlayışla hareket ettiklerini kaydeden Göktaş, "Ülkemizin hangi köşesinde olursa olsun, vatandaşlarımızın sözüne kulak veren, derdiyle dertlenen ve çözüm üreten bir anlayışla sahada olduk. Her ilçemizin, her mahallemizin ve her köyümüzün sesini, hizmetlerimizin ve politikalarımızın merkezine aldık. Şu bir gerçek ki, AK Parti ülkemizin 21'inci asrına damga vurdu. Eser ve hizmet siyasetinin icracısı oldu. Elbette bu büyük yürüyüşün istikametini belirleyen en temel dayanak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü irade ve liderliktir. Bu iradeyi şehir şehir, hane hane milletimizle buluşturan; gece gündüz demeden emek veren teşkilat mensuplarımızdır. Bu büyük yürüyüşün asıl sahibi ise desteğiyle, ferasetiyle ve inancıyla her zaman yanımızda duran milletimizdir. Bugün artık, Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi yalnızca bir ideal olarak değil. Milletimizin geleceğini şekillendiren güçlü bir yol haritası olarak ortaya koyuyoruz. AK Parti'mizin çatısı altında sınırlarımızı kuşatan, coğrafyaları aşan ve dünyaya örnek olan kapsayıcı politikalara imza atıyoruz. Bilimden sanayiye, kültürden sanata, spordan sosyal politikalara kadar hemen hemen her alanda yarınlarımızın kilometre taşlarını döşüyoruz" diye konuştu.

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"REFORMLARI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, ülkenin dört bir yanında her haneye temas eden hizmetlerimizi ulaştırma gayretiyle çalıştıklarını ifade eden Göktaş, şunları söyledi:

"Aileyi merkeze alan politikalarımızla, nesiller arası bağı koruyor; sosyal devlet anlayışımızı her alanda somut bir güvenceye dönüştürüyoruz. Kadını eğitimden istihdama, üretimden karar alma mekanizmalarına kadar hayatın her alanında özne kılan reformları kararlılıkla sürdürüyoruz. Çocuklarımızın kimliği güçlü, bilgisi sağlam ve gelecekte söz sahibi nesiller olarak yetişmesini esas alan bir hizmet anlayışıyla çalışıyoruz. Engelli kardeşlerimizi hayatın her alanında daha etkin ve üretken kılan politikaları hayata geçiriyoruz. Büyüklerimizi geçmişimizin emaneti, geleceğimizin bereketi olarak görüyor; yaşamlarını kolaylaştıran hizmetlerimizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Şehit ailelerimizi ve gazilerimizi başımızın tacı biliyor; hizmetlerimizi vefa, minnet ve sorumluluk bilinciyle sürdürüyoruz. Sosyal yardımlarımızla, 81 ilimize devletimizin şefkat elini uzatıyoruz. Sahadaki ekiplerimiz, yaygın hizmet ağımız ve güçlü kuruluşlarımızla vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet sunuyoruz."

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Son 24 yılda Erzincan'a 5,6 milyar liralık yatırım ve destek sunarak, şehrin sosyal hizmet altyapısını güçlendirdiklerini kaydeden Göktaş, biri engelli, biri de yaşlı vatandaşlar için olmak üzere iki yeni Aktif Yaşam Merkezi'ni kente kazandıracaklarını söyledi.