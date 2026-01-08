Bakan Göktaş ‘en kötü’ senaryoyu açıkladı: 2100 yılında 25 milyona düşebiliriz

Haberin Devamı

Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri’nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye’nin doğurganlık hızının 2001 yılında 2.38 iken bugün 1.48’e gerilediğine, bu oranın nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2.1’in oldukça altında olduğuna dikkat çekti. “Bu tabloyla Avrupa’nın en düşük doğurganlık oranlarına sahip ülkeleriyle aynı seviyeye gelmiş durumdayız” diyen Bakan Göktaş, Birleşmiş Milletler’in çok düşük senaryosuna göre mevcut eğilimlerin sürmesi halinde Türkiye nüfusunun 2100 yılında 25 milyona, TÜİK’in düşük senaryosuna göre ise 54 milyona kadar gerileyebileceğini söyledi.

EVLERİN YÜZDE 57’Sİ ÇOCUKSUZ

Türkiye’de aile yapısında sessiz ama derin bir dönüşüm yaşandığını vurgulayan Bakan Göktaş, hanelerin yüzde 57’sinde 18 yaş altı çocuk olmadığını açıkladı: “Bu, evlerimizin yarısından fazlasında çocuk sesi duyulmadığı anlamına geliyor. Gençlerin evlenmesini, aile kurmasını ve çocuk sahibi olmasını desteklemeden nüfus sorununa çözüm üretilemez. Evlenme ve ebeveyn olma yaşı da yükseldi. Kadınlarda ilk anne olma yaşı 2001 yılında 25.8 iken 2024’te 29.3’e çıktı. İlk baba olma yaşı ise 26’dan 28’e yükseldi. Ve bu durum doğurganlığı doğrudan etkiledi.”

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor Haberi görüntüle







Aile ve Gençlik Fonu’nun 81 ilde yaygınlaştırıldığını aktaran Bakan Göktaş, bugüne kadar 68 bin 763 çiftin fondan yararlanmaya hak kazandığını, toplam 8.4 milyar liralık ödeme yapıldığını açıkladı ve şu bilgileri verdi: “Faizsiz evlilik kredisi tutarı 25 yaşına kadar olan gençler için 250 bin liraya, 26–29 arasındakiler için 200 bin liraya çıkarıldı. Fondan faydalanan 4 bin 715 gencimizin 4 bin 765 çocuğu dünyaya geldi. Bu gençlerde ilk anne olma yaşı ortalaması 23, ilk baba olma ortalama yaşı 26. İlk çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için aylık bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira destek sağlanıyor. Bu ödemeler çocuklar 5 yaşını doldurana kadar sürdürülüyor. Bu kapsamda 721 bin çocuk için 8.7 milyar lira ödeme yapıldı.”

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Yeni anayasa önerisi Haberi görüntüle

517 BİN YAŞLIYA DESTEK

Türkiye’nin hızla yaşlandığını belirten Bakan Göktaş, 2007’de ‘çok yaşlı’ olarak tanımlanan 19 il sayısının 2024’te 59’a çıktığını, yaşlı hizmetlerinde önceliğin aile yanında bakım olduğunu, evde bakım yardımı, gündüzlü bakım merkezleri ve Yaşlı Destek Programı ile 517 bin yaşlıya ve yakınına destek sağlandığını aktardı.



DARÜLACEZE YAŞAM ŞEHRİ



Bakan Göktaş, toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın marka projelerinden biri olarak yaklaşık 150 bin metrekarelik alan üzerine kurulan Darülaceze Arnavutköy Sosyal Yaşam Şehri’ni gezip, yaşlıları ziyaret etti. Şu anda 342 sakini ağırlayan yerleşkede, restoran, kafeterya ve otelcilik hizmetleri ile 24 saat doktor ve sağlık hizmeti sunuluyor. 2025 yılı itibarıyla kademeli olarak hizmete alınan kampuste, Darülaceze Şefkat Özel Bakım Merkezi, Özel Darülaceze Şefkat Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi, Şefkat Rezidansları, Darülaceze Arnavutköy Tıp Merkezi, Palyatif Bakım Merkezi, Çocuk Yuvası, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Arnavutköy Darülaceze Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, öğrenci yurdu, cami, kilise ve havra bulunuyor.



‘2.904 ZARARLI DİJİTAL İÇERİĞE MÜDAHALE EDİLDİ’

Haberin Devamı

Çocukların dijital dünyanın risklerinden korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Göktaş, ‘Çocuklar Güvende’ platformu ve 7/24 izleme yapan Sosyal Medya Çalışma Grubu aracılığıyla bugüne kadar 2 bin 904 zararlı içeriğe müdahale edildiğini söyledi: “15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini içeren torba yasa taslağı bu ay Meclis’e sunulacak. Çocuklarımızı dijital dünyanın karanlığına değil, güvenli bir geleceğe taşımak istiyoruz.”