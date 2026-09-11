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Bakan Göktaş duyurdu: Türkiye'de koruma altındaki Suriyeli çocuklar yakınlarına kavuştu

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#Suriye#Mahinur Özdemir Göktaş#Sosyal Hizmetler
Bakan Göktaş duyurdu: Türkiyede koruma altındaki Suriyeli çocuklar yakınlarına kavuştu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2026 17:29

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Şam'da, devlet koruması altındaki 3'ü kız, 4'ü erkek 7 çocuğun sosyal incelemeler sonrasında gönüllü geri dönüş kapsamında Suriye devletine teslim edildiğini açıkladı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Suriye'nin başkenti Şam'da, devlet bakımı ve koruması altında bulunan 7 çocuğu yakınlarıyla buluşturdu. Bakan Göktaş, Şam’da devlet bakımı ve koruması altında olan çocukların yeni yerleşim yeri Hayat Melodisi Yetimhanesi'ne de ziyarette bulundu. Ziyarette Bakan Göktaş’a Suriyeli mevkidaşı Hind Kabavat ile Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz eşlik etti. İki bakan, yetimhane ziyareti ve çocukların Suriyeli yetkililere tesliminin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Bakan Göktaş duyurdu: Türkiyede koruma altındaki Suriyeli çocuklar yakınlarına kavuştu

Savaşların en büyük mağdurlarının kadınlar ve çocuklar olduğunu ifade eden Bakan Göktaş, Türkiye'nin savaş sürecinde Suriye halkının yanında yer aldığını dile getirdi. Türkiye'de koruma ve bakım altında bulunan, Suriye'de aile bağları olan çocukların gönüllü geri dönüş sürecine değinen Göktaş, “Sosyal inceleme sonrasında geri dönüş kapsamında 3 kız, 4 erkek çocuğumuzu Suriye devletine emanet ettik. Onların burada aile bağları var. Bu kapsamda da sosyal hizmetler anlamında Hind kardeşimizle birlikte mayıs ayında imzaladığımız mutabakat zaptı kapsamında bir gönüllü geri dönüş süreci başlatmıştık” ifadelerini kullandı.

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Bir çocuğun en çok ihtiyaç duyduğu ortamın sevgi dolu bir aile ortamı olduğunu vurgulayan Göktaş, aile bağları bulunan Suriyeli çocukların ailelerine yeniden kavuşmalarını hedeflediklerini belirterek, “Onları huzurlu, mutlu bir gelecek beklediğine yürekten inanıyoruz. Bizler her daim çocuklarımızın üstün yararı doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Bakan Göktaş duyurdu: Türkiyede koruma altındaki Suriyeli çocuklar yakınlarına kavuştu

'ÖNCELİK; ÇOCUKLARIN SEVGİ DOLU, GÜVENLİ ORTAMLARDA BÜYÜMESİ'

Bakanlığın temel önceliğinin çocukların sevgi dolu ve güvenli ortamlarda büyümesini sağlamak olduğunu vurgulayan Göktaş, Suriye'nin istikrara kavuşması ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesiyle çocukların geri dönüş süreçlerinin de başlatıldığını aktardı. Türkiye ile Suriye arasında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında birçok alanda iş birliğinin sürdürüleceğini kaydeden Göktaş, çocukların üstün yararı gözetilerek gönüllülük esasına dayalı geri dönüşlerin süreceğini bildirdi.

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Gerekli sosyal inceleme süreçlerinin tamamlanmasının ardından diğer çocuk gruplarının da peyderpey Suriye'ye döneceğini belirten Göktaş, “Kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılara yönelik çalışmalar da Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı ile birlikte geliştirilecektir” dedi.

Bakan Göktaş, Suriye ziyareti kapsamında Bakım Merkezi'ni ziyaret ederek iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları ele alacaklarını ifade etti.

Bakan Göktaş duyurdu: Türkiyede koruma altındaki Suriyeli çocuklar yakınlarına kavuştu

'HER ZAMAN SURİYE HALKININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Suriye halkına Türkiye'nin misafirperverliği için teşekkür eden Göktaş, “Türkiye'nin çok selamları var. Her zaman Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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#Suriye#Mahinur Özdemir Göktaş#Sosyal Hizmetler

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