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Bakan Göktaş duyurdu... Emine Erdoğan'dan Filistinli savaş mağduru çocuklara yardım eli

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#Emine Erdoğan#Mahinur Özdemir Göktaş#Filistin
Bakan Göktaş duyurdu... Emine Erdoğandan Filistinli savaş mağduru çocuklara yardım eli
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2023 19:13

 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde öncelikle saldırılardan etkilenen çocuklara yönelik girişimde bulunmak istediğimizi ifade ettim. Filistinli mevkidaşlarımla ortak çalışma gruplarını hayata geçirmek üzere mutabık kaldık" açıklamasını yaptı.

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Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Filistinli bakanlarla çevrim içi görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi. Mevkidaşlarına Gazze'deki insani trajediden, sivillere yönelik saldırılardan duydukları derin endişe ve üzüntüyü ifade ettiğini kaydeden Göktaş, şöyle devam etti:

Bakan Göktaş duyurdu... Emine Erdoğandan Filistinli savaş mağduru çocuklara yardım eli

"Filistin halkıyla her türlü siyasetin üstünde, insani değerler temelindeki dayanışmamızı bakanlıklarımız arasındaki işbirliği ile devam ettirmeye kararlı olduğumuzun altını çizdim. Bu doğrultuda Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde öncelikle saldırılardan etkilenen çocuklara yönelik olarak girişimde bulunmak istediğimizi ifade ettim. İsrail'in sivillere yönelik saldırıları sonucu yaralanmış veya kimsesiz kalmış çocuklarımızı ülkemize getirerek, tedavilerinin yapılması ve İsrail'in saldırıları son buluncaya kadar koruma ve bakım altına alınması için harekete geçmek istediğimizi ilettim."

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Bakan Göktaş duyurdu... Emine Erdoğandan Filistinli savaş mağduru çocuklara yardım eli

Göktaş, bu kapsamda Filistinli mevkidaşları ile bakanlıklarının çalışma alanlarıyla ilgili konularda ortak çalışma gruplarını hayata geçirmek üzere mutabık kaldıklarını belirterek, "Uluslararası hukuk kurallarının işletilerek bu saldırıların ve işgalin bir an önce son bulması, Filistinlilerin kendi topraklarında özgürce ve güven içinde yaşamalarının sağlanması için üzerimize düşen her şeyi yapma konusunda kararlı olduğumuzun bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'ın himayelerinde Ukraynalı savaş mağduru çocuklar da Türkiye'ye getirilerek koruma altına alınmıştı.

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#Emine Erdoğan#Mahinur Özdemir Göktaş#Filistin

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