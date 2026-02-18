Bakan Göktaş: Doğurganlık hızı en çok düşen 4’üncü ülkeyiz

Haberin Devamı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) iş birliğiyle, “Türkiye ve Özbekistan’da aile temelli devlet politikaları” temasıyla İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde düzenlenen I. Uluslararası Ailenin Güçlendirilmesi Konferansı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın katılımıyla sona erdi. Konferans boyunca eğitim ve değerler ilişkisi, aile içi iletişim, evlilik öncesi ve sonrası destek modelleri, psikososyal danışmanlık mekanizmaları, hukuki düzenlemeler, dijitalleşmenin aileye etkileri, medya temsilleri, kuşaklar arası dayanışma ve yaşlılık politikaları gibi başlıklar ele alındı.

Toplantının kapanışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Muhinur Özdemir Göktaş, düşük doğurganlık hızına dikkat çekti:“Türkiye’de doğurganlık hızının 2024’te 1,48’e düşmesi, nüfusun kendini yenileme eşiğinin altına inmesi artık yapısal bir mesele olduğunu gösteriyor. Birçok Avrupa ülkesi düşük doğurganlık düzeyine 200 yılda inerken, Türkiye bu noktaya 60 yıl gibi kısa bir sürede geldi. Türkiye, Çin, Arjantin ve Kuveyt’ten sonra doğurganlık hızı en çok düşen dördüncü ülkedir. İlk evlenme yaşının yükselmesi, evlilik ve boşanma göstergelerindeki değişim, aileyi güçlendiren önleyici ve destekleyici politikaları daha da kritik hâle getiriyor. Aileye dokunan her politika esasında bir gelecek politikasıdır.”

ŞİDDETSİZ AİLE TOPLUMUN İSTİKRARI

- KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da konuşmasında, “Şiddetsiz bir aile ortamının, toplumun istikrarı olduğunu” belirtti: “Aile, yalnızca sosyal politikaların bir başlığı değildir. Aile, toplumun istikrarıdır. Aile, kuşakları birbirine bağlayan en temel bağdır. Aile, değerlerin korunduğu ve taşındığı, kimliğin şekillendiği, dayanışmanın öğrenildiği yerdir. Biz, şiddetsiz ve güvenli bir aile ortamının, toplumun en güçlü dayanağı olduğuna inanıyoruz. Kadının fiziksel, psikolojik ve ekonomik olarak güvende olmadığı bir yapının sağlıklı bir aile üretmesi mümkün değildir.”

Sümeyye Erdoğan Bayraktar ailenin korunması ve güçlendirilmesi için ulusal ve uluslararası işbirliklerinin önemine de dikkat çekti.