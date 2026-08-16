Bakan Göktaş: Dinamik nüfus yapımızı korumayı hayati bir unsur olarak görüyoruz

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sanal medya hesabından, şef Mehmet Yalçınkaya'nın bir televizyon programında Türkiye'deki doğurkanlık oranlarıyla ilgili yaptığı bir konuşmaya ilişkin video yayımladı.

Göktaş paylaşımında, "Sofralarımızı şenlendiren, evlerimizi bereketlendiren çocuk seslerinin çoğalması ve aile hikayelerimizin nesilden nesile büyümesi en büyük arzumuz. Bugün hanelerimizin yüzde 57’sinde çocuk bulunmaması, nüfus yapımıza ilişkin politikalarımızın önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Bakanlık olarak, milletimizin güçlü yarınları için dinamik nüfus yapımızı ve aile kurumumuzu korumayı hayati bir unsur olarak görüyoruz. Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuz doğrultusunda çok yönlü nüfus politikaları üretiyor, aile hikayelerimizi büyütmek için reform niteliğinde destek mekanizmaları geliştiriyoruz. Güçlü ailelerimizle daha büyük sofralarda buluşma niyetiyle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Haberin Devamı