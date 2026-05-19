Bakan Göktaş, devlet himayesindeki sporcu gençlerle buluştu

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2026 15:38

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen festivalde, devlet himayesi altındaki sporcular ve koruma altındaki gençlerle bir araya geldi.

Bakan Göktaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Milli Botanik Bahçesi'nde düzenlenen festival programında, devlet himayesi ve bakımı altında yetişen başarılı sporcular ile Ankara'da koruma altında bulunan gençlerle bir araya geldi.

"KENDİ DEĞERLERİNİZLE AYAKTA KALMAYA GAYRET EDİN"

Bakan Göktaş, gençlerin bayramını kutlayarak, başarılarından dolayı tebrik etti ve gelecek hedeflerine ilişkin gençlerle sohbet etti. Bakan Göktaş, "Hepiniz bizleri gururlandırıyorsunuz. Benim size tavsiyem; her zaman kendi ilkenize, duruşunuza sahip çıkmanız. Çünkü bazen ikilemde kalmak sizi zorlayabilir. Sabırla davrandığımızda o zorluğun üstesinden gelebiliriz. Hiç kimsenin hayatı tozpembe değil. Bazen sanal medyada görüyoruz; çok güzel hayatlar var. Zannediyoruz ki mutluluk orada. Çünkü sanal medya bize hayatın bir parçasını gösteriyor. Sadece mutluluğu gösteriyor. Hiçbir zaman gerçeği göstermiyor. O yüzden o hayatlara aldanmamak lazım. Siz siz olun kendiniz olun, kendi değerlerinizle ayakta kalmaya gayret edin" dedi.

GENÇLERİN DİJİTAL DENEYİMİNE ORTAK OLDU

Ardından devlet himayesi altında yetişen sanatçı Ayşe Atam ve orkestrasının müzik dinletisi eşliğinde festival alanını gezen Göktaş, çocuklarla yakından ilgilendi. Gençler için hazırlanan festival alanında, dijital ve fiziksel aktivite istasyonlarından oluşan 'İnteraktif Deneyim Alanları' kuruldu. Bakan Göktaş, 360 derece dönen kameralı özel çekim platformunda yerini alarak, gençlerin dijital deneyimine ortak oldu. Program sonunda gençlere dondurma ikram eden Bakan Göktaş, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. 

