Bakan Göktaş CNN Türk'e konuştu: Fon meselesi iddiaları baştan sona yalan

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ile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CNN Türk'te fon iddialarına yanıt verdi.



Ailesinden hiç kimsenin böyle bir iftirayı hak etmediğini vurgulayan Göktaş, şunları söyledi:



"İddia değil, iftira. Böyle bir iftirayı ailemden hiç kimsenin hak etmediğini vurgulamak istiyorum. Fon meselesinde şahsımı ve ailemi hedef alan iddialar baştan sona yalandır ve iftiradır. Bu çirkin iftirayı atan, çamur siyaseti güden, hiçbir etik ve ahlaki değeri olmayan sözde siyasetçileri sorumluluğa davet ediyorum. Kendileriyle ilgili suç duyurusunda bulundum ve kendileriyle ilgili tazminat davası açtım."



"HİÇBİR AİLE ÜYEMİZİN KAYITLI HESABI YOKTUR"



Söz konusu fonlarda hiçbir aile üyesinin parasının veya kayıtlı hesabının bulunmadığını belirten Göktaş, isim benzerliğine dikkat çekti:



"Hiçbir aile üyemizin söz konusu fonlarda bir kuruşu, kayıtlı hesabı yoktur. Buna üzüldüm. Daha önce isim benzerliği olan kişi, bir yanlışlık olduğunu kendisi söyledi. Ümit Özlale, 'Fonla ilgili iddialarda lütfen insanlara bu kadar kolay iftira atmayın' demişti. Kendisine bu konuda katılıyorum. Kimseye bu kadar kolay iftira atmayın demek istiyorum. Ben de bu yalanların altında kalan, çamur siyaseti güden muhalefeti kınıyorum."



İddialarda isim ve kayıt numarası verildiğini ifade eden Göktaş, "Kişi aynı isme sahip, Bartın nüfusuna kayıtlı bir vatandaş. Kendileri de tespit edebilirdi. Cumhurbaşkanımızı hedef alan net bir tutum var" dedi.



"YALANLA, İFTİRA İLE SİYASET YAPILMAZ"



Cumhurbaşkanı'nın konuya ilişkin tutumunun net olduğunu söyleyen Göktaş, açıklamalarını şöyle sürdürdü:



"Cumhurbaşkanımızın tutumu çok net. Kim olursa olsun sonuna kadar gidileceğini ifade etmiştir. Muhalefetin kuyruk acısı var ki kirli siyasetlerini insanlara iftira atarak örtbas etmeye çalışıyorlar. Yalanla, iftira ile siyaset yapılmaz. Kendilerini istifaya davet ediyorum. Hiçbir somut delile dayanmadan insanları hedef almak siyasete sığmaz. En kötü ihtimal teyit edersin. Alçakça iftirayı hak etmiyor kimse."



Babasının adının çok yaygın olduğunu belirten Göktaş, "Türkiye'de 30 bine yakın babamın isminde kişi var, 500 bine yakın Özdemir soyisimli vatandaş var. Bu kadar kolay mı insanları yıpratmak ve hedef almak?" ifadelerini kullandı.



"HİÇ TEREDDÜTSÜZ İSTİFA TAAHHÜDÜ VERECEK KADAR YÜREĞİM VAR"



İstifa taahhüdünde bulunabileceğini dile getiren Göktaş, iddiaları gündeme getirenlere de istifa çağrısı yaptı:



"Hiç tereddütsüz istifa taahhüdü verecek kadar yüreğim var benim. Onların da yalanları ortaya çıktığı hâlde acaba istifa edecek kadar yürekleri var mı, hep beraber göreceğiz. Kendileriyle mahkeme önünde hesaplaşacağız."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği davanın ve AK Parti'nin karalanmasına fırsat vermeyeceğini belirten Göktaş, şöyle konuştu:



"Ben amasız, fakatsız paylaştım. Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği davayı ve AK Partimizi bu şekilde karalamalarına fırsat vermeyeceğim. Hem babamın hem de bahsi geçen kişinin T.C. kimlik numaralarının son iki rakamını paylaştım. Kendisi fon numarası paylaştı, tespit edebilirler. Kendileri çirkin ve çamur siyasetine bürünmüşlerdir. Yeni Parti, yeni olmasına rağmen eskisi gibi çamur ve iftira siyaseti gütmektedir. Kendilerini lanetliyorum."



"MAHKEME ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ"



Göktaş, sorumluluk ve istifa çağrısını yineleyerek açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:



"Kendilerini sorumluluğa davet ediyorum. Lütfen anında istifasını versin. Milletimiz kimin yalanla siyaset yaptığını görüyor. TBMM'de insanların haysiyetiyle, onuruyla oynanamaz; bir kadına bu kadar kolay çamur ve iftira atılamaz. Kendilerini lanetliyorum, mahkeme önünde hesaplaşacağız."