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Bakan Göktaş Cezayir’de! Ekonomi ve strateji mesajı

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#Bakan Göktaş#Cezayir#Ekonomi
Bakan Göktaş Cezayir’de Ekonomi ve strateji mesajı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 10:47

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile 55’nci Cezayir Uluslararası Fuarı’na katılmak üzere gittiği Cezayir’de Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından düzenlenen Türk İş Dünyası Buluşmasına katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cezayir’de bulunan Türk iş insanlarının varlığının iki ülke açısından hem ekonomik hem de stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

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Bakan Göktaş, DTİK tarafından düzenlenen Türk İş Dünyası Buluşması’nda yaptığı konuşmada büyükelçi olarak görev yaptığı Cezayir’in kendisi için çok özel bir yere sahip olduğunu belirterek, görevi süresince iki ülke arasındaki bağların köklü ve güçlü olduğuna birçok vesileyle şahit olduğunu söyledi. Türkiye ile Cezayir arasındaki sarsılmaz bağın her iki ülkenin Cumhurbaşkanları tarafından ortaya koyulan vizyon doğrultusunda daha da güçlendiğini kaydeden Bakan Göktaş, büyükelçilik görevinde bulduğunu süre zarfında Cezayir ve Türkiye arasındaki tarihi ve kültürel bağları sağlamlaştırmanın kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Bakan Göktaş, Cezayir’de faaliyet gösteren iş insanlarının iki ülke arasındaki ekonomik, kültürel ve beşerî ilişkiler alanında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü ifade ederek şunları söyledi:

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“Cezayir’de bulunan Türk iş insanlarının varlığı iki ülke açısından hem ekonomik hem de stratejik öneme sahip. Ülkelerimiz arasındaki köprüyü siz oluşturuyorsunuz. Yegane temsilcilerimiz olarak bağları güçlendiriyorsunuz.”

Cezayir’deki iş insanlarının yaptıkları işleri görevde bulunduğu süre içerisinde yakından takip ettiğini belirten Bakan Göktaş, iş insanlarının her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

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#Bakan Göktaş#Cezayir#Ekonomi

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