Bakan Göktaş Cezayir’de! Ekonomi ve strateji mesajı

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Bakan Göktaş, DTİK tarafından düzenlenen Türk İş Dünyası Buluşması’nda yaptığı konuşmada büyükelçi olarak görev yaptığı Cezayir’in kendisi için çok özel bir yere sahip olduğunu belirterek, görevi süresince iki ülke arasındaki bağların köklü ve güçlü olduğuna birçok vesileyle şahit olduğunu söyledi. Türkiye ile Cezayir arasındaki sarsılmaz bağın her iki ülkenin Cumhurbaşkanları tarafından ortaya koyulan vizyon doğrultusunda daha da güçlendiğini kaydeden Bakan Göktaş, büyükelçilik görevinde bulduğunu süre zarfında Cezayir ve Türkiye arasındaki tarihi ve kültürel bağları sağlamlaştırmanın kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Bakan Göktaş, Cezayir’de faaliyet gösteren iş insanlarının iki ülke arasındaki ekonomik, kültürel ve beşerî ilişkiler alanında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü ifade ederek şunları söyledi:

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“Cezayir’de bulunan Türk iş insanlarının varlığı iki ülke açısından hem ekonomik hem de stratejik öneme sahip. Ülkelerimiz arasındaki köprüyü siz oluşturuyorsunuz. Yegane temsilcilerimiz olarak bağları güçlendiriyorsunuz.”

Cezayir’deki iş insanlarının yaptıkları işleri görevde bulunduğu süre içerisinde yakından takip ettiğini belirten Bakan Göktaş, iş insanlarının her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.