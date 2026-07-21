Bakan Göktaş: Belçika'nın Türk savunma sanayisine gösterdiği ilgiyi memnuniyetle karşılıyoruz

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika Büyükelçiliği Konutunda, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde ev sahipliğinde düzenlenen "Belçika Milli Günü" programına katıldı. Programda konuşan Bakan Göktaş, "Türkiye ile Belçika arasındaki ilişkiler uzun yıllara dayanan köklü bağlar temelinde gelişmeye devam ediyor. Aradan geçen yaklaşık iki asır boyunca ülkelerimiz arasındaki dostluk ve işbirliği her geçen gün daha da güçleniyor. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin en güçlü yönlerinden birisi ise hiç şüphesiz insani bağlarımızı oluşturuyor. Bugün Belçika'da yaşayan 300 bini aşkın Türk toplumu, 62 yıldır ülkelerimiz arasındaki dostluğun en güçlü temelini oluşturuyor" diye konuştu.



"TÜRKİYE VE BELÇİKA ARASINDAKİ İKİLİ İLİŞKİLERİMİZ İSTİKRARLI BİÇİMDE İLERLİYOR"

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Belçika'da yaşayan Türkiye vatandaşlarından bahseden Bakan Göktaş, "İlk neslin emeği ve alın teriyle kurduğu bu bağ, bugün hayatın farklı alanlarında başarı gösteren yeni nesillerin eliyle daha da güçleniyor. Belçika toplumunun ayrılmaz bir parçası haline gelen vatandaşlarımız ülkenin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişiminde önemli bir rol üstleniyor ve iki ülke arasında adeta bir köprü görevi oluşturuyor. Bu dostluğun kendi hikayemde de özel bir yere sahip olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Belçika'ya dedemin Emirdağ'dan göçüyle başlayan hayat yolculuğum, iki ülke arasındaki güçlü bağların değerini yakından görmemi sağladı. Bugün Türkiye ve Belçika arasındaki ikili ilişkilerimiz gelişen ortaklık anlayışıyla istikrarlı biçimde ilerliyor. Ekonomi ve ticaret, ilişkilerimizin ana eksenlerinden birini teşkil ediyor" şeklinde konuştu.



2025 yılında Belçika ile Türkiye arasında 9.2 milyar dolara ulaşan ticaret hacmini üst seviyeye taşımaya hazır olduklarını vurgulayan Bakan Göktaş, şunları kaydetti:



"Büyükelçimizin de belirttiği gibi günümüzde Belçika'da Türkiye'ye yapılan doğrudan. Belçika, Türkiye'ye doğrudan yapılan yatırımlar açısından 8. sırada yer alıyor. 2025 yılında 9.2 milyar dolara ulaşan karşılıklı ticaret hacmimizi önümüzdeki dönemde daha üst seviyeye taşımaya hazırız. Mayıs ayında Majesteleri Kraliçe Mathilde'in başkanlığında gerçekleştirilen ekonomik misyon ziyaretinde ticaret ve yatırımlarımızın geleceğini tüm yönleriyle ele aldık. Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilen temaslar ilişkilerimizin ulaştığı seviyeyi ve sahip olduğu potansiyeli bir kez daha ortaya koydu. İki ülkeden yüzlerce iş insanını ve kurum temsilcilerini buluşturan bu ziyaret, yeni ortaklıkların kurulmasına, ticari bağlarımızın güçlenmesine ve karşılıklı yatırımların artmasına zemin sağladı. Ekonomik misyon elbette bu konuyla sınırlı kalmadı. Siyasi boyutunda işbirliğimizi daha da güçlendirme kararlılığımızı ilk kez daha. bu, bir kez daha ortaya koymamıza vesile oldu. Üst düzey temaslar ve imzalanan anlaşmalar, iş dünyasının arasında kurulan güçlü bağlar ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırdı. Bu ortak iradenin önümüzdeki dönemde somut projelere dönüşeceğine inanıyorum."



"BELÇİKA'NIN TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNE GÖSTERDİĞİ İLGİYİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"



Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesinden bahseden Bakan Göktaş, "Bugün özellikle uluslararası alanda var olan belirsizlikler, ulaşımdan sağlığa kadar birçok alanda güvenilir ortaklıkları gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda geliştireceğimiz yeni işbirlikleri, çok cepheli sınamalara, kapsayıcı yanıtlar vermemize imkan sağlayacağına inanıyorum. Bu noktada savunma sanayisi işbirliğimizin temel alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Ankara Zirvesi'nde de tüm müttefiklerimizle birlikte bu alandaki ortak irademizi bir kez daha teyit ettik. Belçika'nın son yıllarda büyük bir dönüşüm geçiren Türk savunma sanayisine gösterdiği ilgiyi memnuniyetle karşılıyoruz. Bu ilginin ülkelerimizin savunma kapasitesine ve NATO'nun caydırıcılığına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.



"BELÇİKA'YI BİRLİKTE ÇALIŞABİLECEĞİMİZ ÖNEMLİ BİR ORTAK OLARAK GÖRÜYORUZ"



Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde yeni bir yaklaşımın zorunlu olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, "Karşı karşıya olduğumuz sınamalar Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde de yeni bir yaklaşımı zorunlu kılıyor. Artık daha geniş, daha güçlü ve daha kurumsal bir ortaklık anlayışına ihtiyaç duyuyoruz. Diğer yandan dostumuz ve müttefikimiz Belçika'nın Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin kapsayıcı ve kalıcı sonuçlar temelinde ilerlemesine katkı sunmasını bekliyoruz. Az önce de büyükelçi müsteşarına az önce görevi de verdi, Avrupa Birliği'ne görevine başladığı andan itibaren bu ilişkilere önemli katkılar sağlayacaktır. Belçika'yı savaşların ve çatışmaların yerini barışa, istikrara ve refaha bırakması için birlikte çalışabileceğimiz önemli bir ortak olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.



"ÜLKELERİMİZ ARASINDAKİ DOSTLUĞUN DAHA DA DERİNLEŞECEĞİNE YÜREKTEN İNANIYORUM"



Belirsizliklerin aşılmasının yolunun ülkelerin ve halkların arasındaki işbirliklerini çoğaltmaktan geçtiğine inandıklarını söyleyen Bakan Göktaş, "Bu anlayışla devlet kurumlarımız, özel sektörümüz, üniversitelerimiz başta olmak üzere her düzeyde etkileşimi artırmak istiyoruz. Böylece barışın, güvenin ve refahın hakim olduğu ortak bir geleceğin önünü açabiliriz. Önümüzdeki günlerde ülkelerimiz arasındaki dostluğun ve stratejik ortaklığın daha da derinleşeceğine yürekten inanıyorum. Bu bazen resmi temaslarla olacaktır, bazen de kültürü ve sevinci paylaşmaktan. Tıpkı Sayın Büyükelçinin erik dalı performansı gibi. Kendilerinin geleneksel oyunumuza eşlik etmesi hepimiz için Türkiye ile Belçika arasındaki dostluğun samimi ruhunu yansıtan güzel bir anı oldu. Bu akşam da muhtemelen, konuklar herhalde bir performans daha izleyeceklerdir. Şimdiden alkışlayalım, motivasyonunu artıralım. Bu duygularla sözlerime son verirken, Belçika Milli Günü'nü bir kez daha kutluyorum. Nazik ev sahipliği için Büyükelçi Hendrik Van de Velde'ye yürekten teşekkür ediyorum. Sizleri saygıyla, hürmetle selamlıyorum" dedi.