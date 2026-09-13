Bakan Göktaş Aydın'da toplu açılış törenine katıldı: Hizmetlerimizi ülkemizin dört bir yanına taşıyoruz

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın programı kapsamında ilk olarak Aydın Valiliği'ni ziyaret etti. Aydın Valisi Osman Varol'un karşıladığı Bakan Göktaş'ın ziyaretinde AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen, Ömer Karakaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve bazı protokol üyeleri de hazır bulundu. Valilik anı defterini imzalayan Bakan Göktaş ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmeden sonra Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Efeler ilçesinde gerçekleştirilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Halk oyunları ekiplerinin gösterisinden sonra açılışı yapılan merkezlerle ilgili bir sinevizyon gösterisi gerçekleştirildi. Törende iki adet toplam 80 kişi kapasiteli çocuk evi sitesi ile birlikte 160 kişi kapasiteli bir huzur evi ve 63 engelli vatandaşın misafir edilebileceği engelsiz yaşam merkezinin açılışı yapıldı.

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Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, açılışı yapılan kuruluşların her birinin farklı bir ihtiyaca cevap vereceğini belirtip, "Bu merkezler bir çocuğun kendini güvende hissedeceği, bir büyüğümüzün huzur bulacağı sıcak birer yuva olacak. Engelli kardeşlerimizin hayata daha güçlü katılmasına yeni imkanlar sunacak. Bu kuruluşların her biri farklı bir ihtiyaca cevap verecek. Fakat hepsi, şu sözün ifadesi olacak. Devletimiz, ihtiyaç duyduğu anda her daim vatandaşlarımızın yanındadır" dedi.

'ŞEFKATİ VE GÜVENİ YAŞATAN HİZMETLER'

Bakan Göktaş konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizim medeniyetimiz, insan ömrünün her çağını ayrı bir emanet, her ferdini eşsiz bir kıymet bilir. Bu emanete sahip çıkmak, hayatın belirli bir anında değil. Çocukluktan yaşlılığa uzanan bütün bir ömür boyunca vatandaşlarımızın yanında olmayı gerektirir. Biz de Bakanlık olarak, hizmetlerimizi bu anlayışla şekillendiriyoruz. Hayatın her dönemini gözeten, ihtiyaçlar değişse de şefkati ve güveni daima yaşatan hizmetler sunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşlarımızın hayatına dokunan çalışmalarımızı her geçen gün daha da yaygınlaştırıyoruz. Büyük Türkiye ailemizin her bir ferdine ulaşan hizmetlerimizi ülkemizin dört bir yanına taşıyoruz. Hayata geçirdiğimiz her bir yatırımla şehirlerimizin sosyal hizmet kapasitesini güçlendiriyoruz. Bu kapsamda son 24 yılda Aydın'a, 20,4 milyar liralık yatırım ve destekte bulunduk. Bugün Aydın'da faaliyet gösteren 66 kuruluşumuzla; kadınların, çocukların, engelli bireylerin ve büyüklerimizin ihtiyaçlarına cevap veriyoruz" dedi.

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'BUHARKENT VE SÖKE'YE HUZUREVİ, YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ SÖZÜ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu yıl Aydınlı vatandaşlar için toplam 609 milyon lira evde bakım yardımı sağladıklarını açıkladı. Bakan Göktaş “Bin 883 çocuğumuz için sunduğumuz sosyal ve ekonomik desteklerimizle eğitimlerine katkı sunuyoruz. Sadece bu yıl sosyal ve ekonomik destek (SED) kapsamında 125 milyon lirayı çocuklarımızın geleceği için kullandık. Diğer yandan evde bakım yardımıyla, 5 bin 791 büyüğümüze ailesinin yanında destek oluyoruz. Ulusal Vefa Programımızla da 2 bin 360 yaşlımızın ve engelli vatandaşımızın günlük ihtiyacını karşıladık. Geçtiğimiz yıl, Efeler'e kazandırdığımız bir gündüzlü yaşlı bakım merkezini hizmete açmıştık. Buharkent ve Söke'ye de en kısa zamanda bir huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi kazandıracağız" diye konuştu.

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'İHTİYACA UYGUN BAKIM HİZMETİ VERİLECEK'

Aydın'da hizmete açılan 4 merkez ile birlikte kentteki hizmet ağına yeni halkalar eklediklerini vurgulayan Bakan Göktaş. “50 kapasiteli Aydın ve 30 kapasiteli Işıklı çocuk evleri sitelerimizle 80 çocuğumuza sevgiyle büyüyecekleri güvenli yuvalar sunuyoruz. Her bir evladımızın gelişimini destekleyerek, yeteneklerini keşfetmelerine ve geleceğe güvenle hazırlanmalarına katkı sağlayacağız. 96 bakım ve 64 huzurevi kapasiteli Aydın Huzurevimizle, toplam 160 büyüğümüze hizmet sunacağız. Burada her büyüğümüz ihtiyacına uygun bakım, sağlık ve rehabilitasyon imkanlarından yararlanacak. Dostluklarını çoğaltıp, tecrübelerini genç kuşaklara aktaracakları aktif bir yaşam sürecek. 63 kapasiteli Köşk Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezimizde ise, 13-18 yaş grubundaki evlatlarımızı, ihtiyaçlarına uygun bakım ve rehabilitasyon imkânlarıyla buluşturacağız. Evlatlarımızın, daha güçlü hayata katılmalarını sağlarken, ailelerimizin de yol arkadaşı olacağız" dedi.

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'DİLERİM Kİ ÇOCUK EVLERİNDE NEŞE VE UMUT HİÇ EKSİLMESİN'

Bakan Göktaş konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kapılar açılır. Esas önemli olan, o kapıdan içeri giren her insanın kendini değerli ve emin ellerde hissetmesidir. Bizim için gerçek açılış; bu evlerde yaşayan çocuklarımızın 'Kendimi evimde hissediyorum' diyebilmesidir. Büyüklerimizin yüzünün huzurla gülmesidir. Engelli kardeşimizin ve ailelerinin kendilerini güvende hissetmesidir. Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda da hayatın her dönemini kuşatan sosyal politikalarımızla vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Çocuklarımızı sevgiyle büyütecek, büyüklerimizi hürmetle kuşatacak, engelli bireylerimizin ve ailelerinin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Diliyorum ki, çocuk evlerimizde neşe ve umut hiç eksilmesin. Huzurevimizin her odasında mutluluk, her sofrasında muhabbet olsun. Engelsiz Yaşam Merkezimiz, evlatlarımızın ve ailelerinin güçlendiği bir yuvaya dönüşsün. Burada hizmet alacak her vatandaşımız, devletimizin daima yanında olduğunu hissetsin. Rabb’im çocuklarımıza güzel bir gelecek, büyüklerimize sağlıklı ve huzurlu ömürler, engelli evlatlarımıza ve ailelerine kolaylıklar nasip etsin."

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Aydın Valisi Osman Varol da konuşmasında insana yüksek değer verildiğini hatırlatarak sosyal devlet prensibini sahada hayata geçirdiklerini kaydetti.

Toplu açılış töreninde dualar eşliğinde kurdele kesiminin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

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