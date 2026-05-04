Bakan Göktaş: Annelik ve aile, başka sevgilerle ikame edilecek kavramlar değildir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayvan sevgisinin kıymetli olduğunu ancak bu sevginin annelik gibi derin ve kurucu bir kavramın yerine ikame edilmesini doğru bulmadığını kaydetti. Bakan Göktaş yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Annelik ve aile, tartışmaya açılacak yahut başka sevgilerle ikame edilecek kavramlar değildir. Bugün bazı küresel içeriklerde, özellikle Türkiye gibi güçlü aile bağlarına sahip toplumlarda yalnızlık ve aşırı bireysellik üzerinden bir algı inşa edilmeye, anneliğin anlamı esnetilmeye çalışılıyor. Hayvan sevgisi elbette kıymetlidir; ancak bu sevginin annelik gibi derin ve kurucu bir kavramın yerine ikame edilmesini doğru bulmuyoruz. Oysa hayatın gerçeği de, araştırmalar da açık: Çocuk sahibi olmak insanlara daha fazla anlam, bağ ve aidiyet kazandırıyor. Aile olmak; paylaşmak, birlikte büyümek ve hayata derinlik katmaktır. Büyük Türkiye ailemizi eksiltmeden, güçlendirerek büyütelim."

