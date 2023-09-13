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Bakan GÃ¶ktaÅŸ, geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l hizmete aÃ§Ä±lan Sincan Belediyesi Gastro Akademi'ye ziyarette bulundu. Bakan GÃ¶ktaÅŸ'a ziyaretinde Sincan Belediye BaÅŸkanÄ± Murat Ercan ve AK Parti Ä°stanbul Milletvekili RÃ¼meysa Kadak eÅŸlik etti. Akademide eÄŸitim gÃ¶ren Ã¶ÄŸrenciler ile bir araya gelen Bakan GÃ¶ktaÅŸ, mutfaÄŸa girdi. Mutfakta Ã¶nlÃ¼k takÄ±p eldivenÂ giyen GÃ¶ktaÅŸ, Ã§orba ve salata yaptÄ±. SonrasÄ±nda ise yaptÄ±klarÄ± yemekleri yine Ã¶ÄŸrencilerle birlikte yedi.

'Ã‡OK Ã–NEMLÄ° BÄ°R GASTRONOMÄ° MUTFAÄžI KURULMUÅž'

Ã–ÄŸrencilerle Ã§ok keyifli vakit geÃ§irdiÄŸini ifade eden Bakan GÃ¶ktaÅŸ "Ã–ÄŸrencilerimizle Ã¼niversite tercihlerini doÄŸru yapmalarÄ± ile ilgili bir program kapsamÄ±nda bir araya gelmiÅŸtik. SÃ¶yleÅŸiler kapsamÄ±nda Ã¶ÄŸrencilerden yemek yapmayÄ± sevmemle ilgili bir soru geldi. GenÃ§lere bir sÃ¶z verdik ve Ã§ekiliÅŸ yapÄ±ldÄ±. Bu Ã§ekiliÅŸteÂ kazanan genÃ§lerimiz ile bir araya geldik. Hem sohbet ettik hem de yemek becerilerimizi onlarla beraber paylaÅŸtÄ±k. Burada Ã§ok Ã¶nemli bir gastronomi mutfaÄŸÄ± kurulmuÅŸ. Bu mutfakla beraber pek Ã§ok aÅŸÃ§Ä±mÄ±zÂ buradan mezun oluyor" dedi.

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Sincan Belediye BaÅŸkanÄ± Murat Ercan ise "Gastronomi akademisine Ã§ok yoÄŸun bir ilgi ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz. Sincan gastronomi anlamÄ±nda Ã§ok karakterize bir ÅŸehir. UluslararasÄ± ziyaretÃ§ilerin yoÄŸun olduÄŸu, uluslararasÄ± lezzetlerin arandÄ±ÄŸÄ±, bir taraftan on binlerce Ã¶ÄŸrencinin olduÄŸu, sokak lezzetlerinin arandÄ±ÄŸÄ± bir taraftan Anadoluâ€™nun farklÄ± yerlerinin mutfaÄŸÄ±nÄ±n burada arandÄ±ÄŸÄ± bir yer. Gastro akademimizde bÃ¼tÃ¼n bu araÃ§lara Ã§Ã¶zÃ¼m olmasÄ± iÃ§in kurduÄŸumuz ve mezun olanlarÄ±n da ciddi bir ÅŸekilde raÄŸbet gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bir akademi" diye konuÅŸtu.