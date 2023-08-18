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Bakan Göktaş Amasya'da konuştu: Her türlü şiddet ve ayrımcılıkla mücadele kırmızı çizgimiz

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#Mahinur Özdemir Göktaş#Amasya#Şiddet
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2023 18:42

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Her türlü şiddet ve ayrımcılıkla mücadele kırmızı çizgimiz” dedi.

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Amasya’da düzenlenen "Şehir Buluşmaları" programında bakanlık olarak temel hedeflerinden birisinin yaşamın her alanında kadınların konumunu güçlendirmek olduğunu belirten Bakan Göktaş, “Bu anlamda her türlü şiddet ve ayrımcılıkla mücadele kırmızı çizgimiz. Şiddete uğrayan veya uğrama riski bulunan kadınlara geçici süreyle kadın konukevlerinde konaklama imkanı sunuyoruz. Şiddetle mücadelede 81 ilimizde kurduğumuz Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerimiz önemli bir görev icra ediyor” diye konuştu.
AK Parti’nin 3 Kasım 2002’den bu yana 21 yılda Türkiye’nin çehresini değiştirdiğine işaret eden Göktaş, “Her alanda kendine güvenen bir ülke inşa ettik. Tüm bu başarının arkasında her zaman milletimiz oldu. Şimdi önümüzde yeni bir yüzyıl var. Bu yüzyıl, Türkiye yüzyılı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi geleceğe taşıyacağız” şeklinde konuştu.

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Şehzadeler Gezi Yolu’nda kadın kooperatifleri temsilcileriyle bir araya gelerek pişirilen yöresel ürünlerle ilgili bilgiler alan Göktaş, Amasya Valiliği, Amasya Belediyesi ve AK Parti Amasya İl Başkanlığı’nı da ziyaret etti.

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#Mahinur Özdemir Göktaş#Amasya#Şiddet

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