Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu'na başvuran genç çiftlerimizin sayısı 50 bin 944 oldu

Türk Kızılay Bayburt Şubesinin yeni hizmet binasının açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk Kızılayın her zaman zor zamanlarda milletin yanına koştuğunu belirterek, "Yaraları sarmış, ihtiyaçları karşılamış ve her zaman bir merhamet eli olmuştur. Depremlerde, sel felaketlerinde her türlü afetlerde, savaş bölgelerinde dünyanın dört bir yanında ve daha nice insani krizlerde var gücüyle çalışmıştır." ifadesini kullandı.

Göktaş, Kızılayın bugüne kadar sürdürdüğü insani yardım faaliyetlerinin sadece Türkiye'de değil tüm dünyada da örnek gösterildiğinin altını çizerek, "Bu güzide kurumumuz bugün Bayburt'ta hizmetlerini daha güçlü, daha sürdürülebilir bir şekilde yapacağı ve daha fazla kitleye ulaşabileceği yeni bir merkeze taşındı. Sunacağı hizmetlerle hayatlara dokunarak umut olacak ve toplumsal dayanışmayı daha da güçlendirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"BAYBURT'A 30,8 MİLYAR LİRALIK YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK"

Güçlü teşkilat, güçlü gönüllülük ağıyla Türk Kızılayın, Bayburt'un her köşesinde ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam edeceğini anlatan Göktaş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Merkezlerin kapısı, kalbi iyilikle atan herkese sonuna kadar açık olacaktır. Biz de bu kıymetli kurumu güçlendirmeye ve daha fazla vatandaşımıza dokunmasına yönelik desteklemeye devam edeceğiz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla hareket eden bu büyük çınarın gölgesinde daha fazla gönüle umut olabilmek en büyük gayemizdir. Sayın Cumhurbaşkanım 'Bayburt ihya olmadan Aydıntepe ihya olmadan Demirözü ihya olmadan Türkiye ihya olmaz' demiştir. Bu amaçla 23 yıl boyunca 82 ilimizde olduğu gibi Bayburt'a da çok önemli hizmetler sunduk. Bu süre zarfında Bayburt'a 30,8 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımların 1,3 milyar lirası ise aile ve sosyal hizmetler alanında yapılan destekler ve yatırımlardan oluşuyor. Bayburt için hiç durmadan, yorulmadan çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz."

Aile yılında bu şehrin insanlarına refah dolu bir gelecek sunmak için çalışmalara hız vereceklerini aktaran Göktaş, "Aile değerlerimizi koruyacak, genç ve dinamik nüfus yapımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Sosyal destek, eğitim ve danışmanlık programlarımızla ailelere destek olacağız. Doğum destekleriyle çocuk sahibi olmak isteyen ailelerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılım sağlamaları için yeni projeleri hayata geçireceğiz. Çocuklarımızın güvenli bir şekilde büyümeleri için bakım hizmetlerini artıracağız." diye konuştu.

"2025 AİLE YILINDA, ÇALIŞMALARIMIZI BÜYÜK BİR KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Göktaş, gençlere güçlü bir gelecek sunmak adına, yuva kurma yolunda Aile ve Gençlik Fonu'yla birlikte gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Bugün Türkiye genelinde Aile ve Gençlik Fonu'na başvuran genç çiftlerimizin sayısı 50 bin 944 olmuştur. 2025 aile yılında, çalışmalarımızı büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz. Tüm bu hizmetlerimiz ve daha fazlasıyla vatandaşlarımıza destek olmayı, onların yanında olmayı sürdüreceğiz." bilgisini paylaştı.

Burada sadece bir binanın açılışını yapmadıklarını ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda iyiliğin kapılarını da açıyoruz. Burada gençlerimiz gönüllülük bilinciyle yetişecek. Kadınlar ve çocuklar çeşitli desteklerden, etkinliklerden faydalanacak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız sıcak bir çorba ve samimi bir tebessümle karşılanacak. Bunları inşallah Bayburtlu kardeşlerimizin gönüllü ve yüce gönülleriyle ve destekleriyle sürdürmeye Kızılayımız devam edecek. Bu merkezin Bayburt'a kazandırılmasında emeği geçen herkese tüm kalbimle ve Türk Kızılay olmak üzere herkese teşekkürlerimizi sunuyorum. Bayburt halkının iyiliğini ve merhametini yansıtan bu merkezin hayırlı olmasını diliyorum."

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ise Türk Kızılay'ın 156 yıldır gönüllülük temelinde, halkın yanında duran ve 7/24, 365 gün ellerini bırakmayan bir iyilik ailesi olduğunu belirtti.

Yılmaz, acil durumlarda, afet ve kan hizmetleri gibi durumlarda ya da Gazze'de olduğu gibi uluslararası durumlarda Türk Kızılay'ın çok ön plana çıktığını hatırlatarak, "Türk Kızılay olarak 500'e yakın şube ve temsilciliği ile sessiz ve derinden, hiç kimseyi arkada bırakmamak üzere ülke genelinde sürekli çalışırız. 2024 yılında ulusal ve uluslararası 46 milyon kişiye ulaşmışız. 13 milyonu bunun uluslararası alanda, diğerleri ise ulusal alanda. Ama biz kendimizi şöyle tanımlıyoruz. Biz milletiz, biz milletin iyilik köprüsüyüz. Biz milletin yardım eliyiz. Bizim bağışçılarımız bize emanetlerini verirken, gönüllülerimize aslında büyük bir sorumluluk da verirler. Derler ki 'Bu emaneti en fazla kimin ihtiyacı varsa ona götür'. Ve daha fazla ihtiyaç sahibi varsa da bunu bul ve ihtiyacını gider. Biz 156 yıldır, bugün 400 bini aşan gönüllümüzle aslında Türkiye'de, ülke dışında, afet durumlarında sürekli geride kimseyi bırakmamak misyonu üzerine çalışmaya devam ederiz." dedi.

Yeni hizmet binasında aynı zamanda bir aşevi de açıldığını aktaran Yılmaz, 46. aşevini açtıklarını ve bu aşevlerini 81 ilde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Fatma Meriç Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletimiz elbette ki aşevini açar, bütün ihtiyaç sahiplerine de ulaşır ama bizim için aşevleri Kızılay bünyesinde olduğu zaman şu anlama geliyor. Bizim gönüllülerimiz bir taraftan o sefer taslarını Ayşe teyzenin, Mehmet amcanın kapısını çalarak, bir güler yüzle, onların elini öperek 'Nasılsın?' diyerek o yemeği onlara ulaştırmış oluyorlar. Bizim için aşevleri bu anlamda çok önemli. Tek başına yaşayan büyüklerimiz, belki yemek pişirecek durumda olmayan engelli ailelerimiz, bunlara biz mutlaka evlerine kadar yemeği ulaştıracak bir organizasyonu yapıyoruz ve bunları da çalışanlarla yapmıyoruz. Bunları tamamen gönüllülerimizle yapıyoruz. Burayı çalıştıracak olan da yine Bayburt'un gönüllüleri olacak. Dolayısıyla ben Bayburt Kızılayına destek vermeye çağırıyorum. Bütün Bayburt halkını gönüllü olmaya çağırıyorum."

Aşevi dışında Kızılay butiği de bulunduğuna değinen Yılmaz, Türkiye genelinde 179. Kızılay butiğini Bayburt'ta açtıklarını belirterek, "Kızılay butiklerimizin içi de yine çok kıymetli. Bağışçılarımızın bize verdiği emanetlerle döşeniyor. Birer mağaza gibi döşeniyor. İçeriye girdikleri zaman kendi beğendikleri kıyafeti, kendi istedikleri şekilde üzerlerine deneyerek almalarını sağlıyoruz. Dolayısıyla bir taraftan sabit bir merkez olma imkanı buluyor, 'Bir ihtiyacım var' diyenin gelip kıyafetini alıp döneceği şekilde, bir taraftan da bizler için ihtiyaç sahiplerine ulaşma fırsatı olmuş oluyor." ifadesini kullandı.

Açılışa, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti İl Başkanı Turgut Çalışkan, Türk Kızılay yönetim kurulu üyesi Hümeyra Çelik de katıldı.

Açılışın ardından binayı gezen Bakan Göktaş, daha sonra Bayburt Valiliği, Bayburt Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Göktaş, Cumhuriyet Caddesi'ndeki bazı esnafa da ziyarette bulundu.