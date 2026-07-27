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Bakan Göktaş açıkladı: Sel felaketinden etkilenen hanelere 10 bin TL ödeme aktarıldı

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#Destek#Kastamonu#Sel
Bakan Göktaş açıkladı: Sel felaketinden etkilenen hanelere 10 bin TL ödeme aktarıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 12:03

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kastamonu'nun Cide ilçesindeki sel felaketinden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için hane başına 10 bin TL kaynak aktarıldığını açıkladı.

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Bakan Göktaş, X platformundaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın ilk aşamada temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, hane başı 10.000 TL olmak üzere bölgeye 5 milyon lira tutarında kaynak aktardık.

EKİPLER SAHADA

Psikososyal Destek Ekiplerimiz ile ilk andan itibaren sahada etkin bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyor, ilimizde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla hane ziyaretlerimizi aralıksız gerçekleştiriyoruz.

Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.

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#Destek#Kastamonu#Sel

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