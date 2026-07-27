Bakan Göktaş açıkladı: Sel felaketinden etkilenen hanelere 10 bin TL ödeme aktarıldı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Bakan Göktaş, X platformundaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın ilk aşamada temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, hane başı 10.000 TL olmak üzere bölgeye 5 milyon lira tutarında kaynak aktardık.

EKİPLER SAHADA

Psikososyal Destek Ekiplerimiz ile ilk andan itibaren sahada etkin bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyor, ilimizde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla hane ziyaretlerimizi aralıksız gerçekleştiriyoruz.

Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.