Bakan Göktaş açıkladı: Filistinli yetimleri getirmek istiyoruz

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Plan ve Bütçe Komisyonu’nda soruları cevaplayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, özetle şu bilgileri verdi: “İstismara uğrayan çocuklarımızı etkileyecek herhangi bir bilginin ilerleyen dönemde onların karşısına çıkmasını istemiyoruz. Unutulma hakkına riayet ediyoruz. Hiçbir çocuğumuzun suiistimal edilmesini istemiyoruz. Kim ister? Tüm iddiaların da üzerine gidiyoruz. Kız çocukların okullaşması konusunda önemli adımlar attık. Okullaşma oranları yüzde 89’un üzerinde. Yüzde 100’e gelene kadar çalışacağız. Şartlı eğitim yardımlarında ödenen tutar erkek çocuklara göre daha yüksek.

DİJİTAL OKURYAZARLIK

Çocukların dijital dünyanın sunduğu imkânlardan yararlanmalarını istiyoruz. Bunun için 11 bin çocuğa dijital okuryazarlık verdik. Çocukları her türlü zararlı içerikten ve yayından korumak için çalışacağız. Evlat edindirmek büyük bir sorumluluk. Üzerinde çok detaylı düşündüğümüz bir süreç. O çocukların çoğu bir travmaya sahip. Bu yıl 494 çocuk evlat edindirildi. Yavaş ilerliyor olabilir ama titizlikle takip etmek çok önemli. Süreci hızlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Koruma altına alınan çocukların kuruluşlarımızdan izinsiz ayrılmalarıyla ilgili bir kriz masası kurduk. Konuyla ilgili bir düzenleme yapacağız. Filistinli yetim ve öksüz çocukların ülkemize getirilebilmesi için de çalışma yapıyoruz. Bu konudaki duruşumuz Ukrayna’daki çocuklarımız için gösterdiğimiz çocuklar gibidir.

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KADIN KONUK EVLERİ

17 kadın konukevimiz yüksek güvenliklidir. Tüm gizliliği sağlamaya çalışsak da bazı eksiklikler görüyoruz. Bu konuda bazen çalışanlarımız bile tehdit alabiliyor. ŞÖNİM’lerin (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi) sayısının artırılmasından bahsedildi ama kadın doluluk oranı şu anda yüzde 75. Keşke şiddet ‘0’ olsa da kadın konuk evlerimiz boş olsa.”

DEPREM BÖLGESİNDE DEFNEDİLEN ÇOCUKLAR

“Deprem bölgesinde, 2 bin 500 çocuğun DNA’sı alınmadan defnedildiği iddia edildi. Bu konularda dezenformasyonla mücadele etmeliyiz. 128 bin yaşlı birey için evde bakım için yardım yapıyoruz. Alternatif modeller konusunda da çalışıyoruz.”