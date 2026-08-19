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Bakan Göktaş açıkladı: Devlet korumasındaki 258 genç üniversiteye yerleşti

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#Eğitim#YKS Sonuçları#Devlet Koruması
Bakan Göktaş açıkladı: Devlet korumasındaki 258 genç üniversiteye yerleşti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 19:51

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bu yıl, devletimizin şefkat eliyle ve koruyucu ailelerimizin sevgisiyle büyüyen 7'si ilk 10 binde olmak üzere 258 evladımız da tercih ettikleri üniversitelere yerleşti. Her birinin azmi, emeği ve başarılarıyla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri sonrasında hayalini kurdukları üniversiteye yerleşen gençleri tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Bu yıl, devletimizin şefkat eliyle ve koruyucu ailelerimizin sevgisiyle büyüyen 7'si ilk 10 binde olmak üzere 258 evladımız da tercih ettikleri üniversitelere yerleşti. Her birinin azmi, emeği ve başarılarıyla gurur duyuyoruz. İnanıyorum ki gençlerimiz, edinecekleri bilgi, birikim ve tecrübeyle kendi hikâyelerini yazarken ülkemizin yarınlarına da değer katacaklar. Her birine kuracakları güzel dostluklarla, biriktirecekleri kıymetli anılarla ve ulaşacakları yeni başarılarla dolu bir üniversite hayatı diliyorum. Yolları açık, bahtları güzel, gelecekleri parlak olsun"

 

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#Eğitim#YKS Sonuçları#Devlet Koruması

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